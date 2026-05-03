D.C. United vence 2-0 a New York City FC con par de goles de Louis Munteanu

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Munteanu abrió el marcador a los 29 minutos, al culminar un remate desde el centro del área para darle a D.C. United la ventaja 1-0. Añadió un gol desde el punto penal en el minuto 75, con un disparo al poste inferior derecho para ampliar la diferencia a 2-0.

D.C. United (4-4-3), que venció 3-2 a Orlando City en su partido anterior, ha ganado encuentros consecutivos por primera vez esta temporada.

D.C. United tuvo apenas el 34,9% de la posesión, pero mantuvo una ventaja de 19-8 en disparos.

New York City (3-5-3) apretó tras el descanso y generó varias ocasiones en los minutos finales, incluidos cabezazos en el tiempo añadido, pero Johnson preservó su tercera valla invicta de la temporada.

La defensa de D.C. United registró 12 despejes y siete disparos bloqueados, mientras limitó las oportunidades claras en el tramo final.

En el otro encuentro del día, Christian Ramírez y Myrto Uzuni anotaron goles en la segunda mitad, y el Austin FC venció por 2-0 al St. Louis CITY SC.

Ramírez abrió el marcador en el minuto 69, rematando de cabeza un envío a balón parado desde el centro del área para darle al Austin una ventaja de 1-0. Uzuni añadió un gol de la tranquilidad en el minuto 81, rematando desde el centro del área tras una asistencia de Ramírez para conseguir su cuarto gol de la temporada. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP