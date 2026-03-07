americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Darious Williams se retira tras 8 años de carrera y un anillo de Super Bowl con los Rams

LOS ÁNGELES (AP) — El esquinero Darious Williams anuncio su retiro tras una carrera de ocho años en la NFL que incluyó un anillo de Super Bowl con los Rams de Los Ángeles.

ARCHIVO - Foto del domingo 23 de noviembre del 2025,FILE - El cornerback de los Rams de Los Ángeles Darious Williams sale del campo tras el encuentro ante los Buccaneers de Tampa Bay. (AP Foto/Kyusung Gong, Archivo)
ARCHIVO - Foto del domingo 23 de noviembre del 2025,FILE - El cornerback de los Rams de Los Ángeles Darious Williams sale del campo tras el encuentro ante los Buccaneers de Tampa Bay. (AP Foto/Kyusung Gong, Archivo) AP

Los Rams colocaron a Williams, que cumple 33 años a finales de este mes, en la lista de reserva/retirados el sábado.

Williams jugó para Baltimore y Jacksonville, además de sus dos etapas en Los Ángeles.

Comenzó su carrera como agente libre no reclutado y se ganó un lugar en el roster de los Ravens en 2018. Los Rams lo reclamaron de la lista de waivers más tarde ese año, y con el tiempo se abrió camino hasta convertirse en titular, en el lado opuesto de Jalen Ramsey en la secundaria de Los Ángeles.

Williams fue titular en el equipo campeón de los Rams en la temporada 2021, y lideró a los Rams con ocho tacleadas en su victoria de Super Bowl sobre Cincinnati.

Luego, Williams se marchó con un contrato como agente libre por 30 millones de dólares con los Jaguars en su ciudad natal. Jugó dos temporadas como titular antes de regresar a los Rams, después de que Jacksonville lo dejara en libertad en marzo de 2024.

Las lesiones limitaron la disponibilidad de Williams durante las últimas dos temporadas con los Rams, pero en general jugó bien cuando estuvo sano. Le queda un año de contrato con Los Ángeles, que este mes acordó un canje para adquirir al esquinero estelar Trent McDuffie, procedente de Kansas City.

Williams terminó con 12 intercepciones en su carrera, devolviendo una para touchdown, además de dos recuperaciones de balón suelto y 306 tacleadas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Trump afirma que Cuba está en sus últimos momentos y promete que la isla tendrá una gran vida nueva

Trump afirma que Cuba está en "sus últimos momentos" y promete que la isla tendrá "una gran vida nueva"

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Un automóvil circula detrás del cartel de precios de gasolina de una gasolinera en San Francisco, el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto AP/Jeff Chiu)

Se disparan precios del petróleo y gasolina al tiempo que guerra con Irán no cede

Alex Saab en prisión durante la audiencia con el juez O. Sullivan (Tribunal Federal de Florida)

EEUU negocia con Venezuela la posible extradición de Alex Saab, aliado clave del chavismo

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter