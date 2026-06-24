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Dansby Swanson conecta 2 jonrones y remolca 7; Cubs aplastan a Mets 10-3 en el Juego 1

NUEVA YORK (AP) — Dansby Swanson conectó un jonrón de tres carreras para desempatar el juego en la sexta entrada y añadió un grand slam en la octava entrada para impulsar el miércoles la victoria 10-3 de los Cachorros de Chicago ante los tambaleantes Mets de Nueva York en el primer juego de una doble cartelera.

Dansby Swanson de los Cachorros de Chicago celebra con Tyler Ferguson tras el primer juego de la doble cartelera ante los Mets de Nueva York el miércoles 24 de junio del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II)
Dansby Swanson de los Cachorros de Chicago celebra con Tyler Ferguson tras el primer juego de la doble cartelera ante los Mets de Nueva York el miércoles 24 de junio del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Los Cachorros perdían 3-0 antes de empatar el juego en la quinta entrada, cuando Pete Crow-Armstrong pegó un sencillo con dos outs ante Nolan McLean (4-5) y anotó con un doble de Michael Conforto, antes de que Michael Busch conectara un jonrón de dos carreras que rebotó en la señalización publicitaria del jardín derecho.

Swanson, el noveno bateador de los Cachorros, disparó un jonrón de 400 pies con dos outs por encima de la cerca del jardín izquierdo-central, antes de conectar un grand slam dos entradas después.

Swanson también conectó cuadrangular la noche del martes y suma tres cuadrangulares y 11 carreras impulsadas en los dos primeros juegos de la serie.

Los Mets, que esperan recuperar al puertorriqueño Francisco Lindor de la lista de lesionados para el juego nocturno, no contaron con el dominicano Juan Soto (espalda) en el primer encuentro, y sufrieron su cuarta derrota consecutiva y cayeron a 11 juegos por debajo de .500, igualando su peor registro de la temporada. Los Mets han sido superados 40-14 durante esta mala racha.

El mexicano Javier Assad (6-1) permitió tres carreras y cinco hits en cinco entradas —incluidos jonrones consecutivos en la cuarta entrada de Jared Young y Francisco Alvarez.

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