Daniel Berger mantiene el liderato en Bay Hill tras la lluvia

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Daniel Berger dejó de embocar birdies después de que una interrupción por lluvia le quitara la dureza a Bay Hill el sábado pero mantuvo una ventaja de dos golpes en el Arnold Palmer Invitational antes de que la oscuridad impidiera que terminara la tercera ronda.

Daniel Berger realiza un tiro desde una trampa de arena en el segundo hoyo durante la tercera ronda del torneo de golf Arnold Palmer Invitational en Bay Hill, el sábado 7 de marzo de 2026, en Orlando, Fla. (Foto AP/Matt Slocum) AP

Berger debe regresar el domingo por la mañana para enfrentar un putt para eagle de 35 pies en el hoyo 16 par 5.

Rory McIlroy sintió espasmos musculares en la espalda y decidió retirarse unos 30 minutos antes de su hora de salida. Fue la primera vez que se retiró de un torneo en 13 años, aunque no parecía que eso fuera a impedirle jugar el The Players Championship.

Scottie Scheffler probablemente también quedó fuera del torneo. El jugador número 1 del mundo pasó de un mal inicio a unos electrizantes últimos nueve hoyos, con cinco birdies en un tramo de seis hoyos, pero su tiro de aproximación en el 18 rebotó y cayó al agua.

Eso derivó en doble bogey y una tarjeta de 72, lo que lo dejó con un déficit que probablemente será de dos dígitos.

Cameron Young encadenó cuatro birdies consecutivos para comenzar los últimos nueve hoyos en un Bay Hill, eso lo llevó a un 67, y quedó con 9 bajo par (207) junto a Sepp Straka (66) y Collin Morikawa, quien apenas le ganó a la oscuridad para firmar un 70.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

