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Danby Swanson culmina doble jornada monstruosa y los Cachorros barren a los Mets

NUEVA YORK (AP) — Dansby Swanson conectó un triple impulsor de la carrera de la ventaja y remolcó cuatro carreras para coronar una actuación monstruosa en una doble cartelera y ayudar a los Cachorros de Chicago a barrer a los tambaleantes Mets de Nueva York con una victoria de 10-5 la noche del miércoles.

Dansby Swanson, de los Cachorros de Chicago, batea un sencillo de dos carreras durane la novena entrada del segundo juego de béisbol de Grandes Ligas de la doble jornada contra los Mets de Nueva York, el miércoles 24 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)
Dansby Swanson, de los Cachorros de Chicago, batea un sencillo de dos carreras durane la novena entrada del segundo juego de béisbol de Grandes Ligas de la doble jornada contra los Mets de Nueva York, el miércoles 24 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Swanson pegó un jonrón de tres carreras y un grand slam en la victoria de los Cachorros por 10-3 en el primer juego. Los 11 impulsadas en una doble cartelera son un récord de la franquicia, al superar la marca de 10 establecida por el miembro del Salón de la Fama, Ron Santo, el 6 de julio de 1970.

Swanson también se voló la barda la noche del martes y suma tres cuadrangulares y 15 carreras impulsadas en los primeros tres juegos de la serie. El campocorto tenía apenas 14 impulsadas en sus 48 juegos anteriores al ingresar al martes.

El venezolano Pedro Ramírez impulsó dos carreras en el segundo juego, en el que Carson Kelly, Pete Crow-Armstrong y Matt Shaw aportaron una impulsada cada uno.

Shota Imanaga (5-6) permitió cuatro carreras en 5 1/3 entradas.

Los Mets, que recuperaron al boricua Francisco Lindor de la lista de lesionados para el segundo juego pero disputaron ambos encuentros sin el dominicano Juan Soto (espalda), extendieron su racha de derrotas a cinco juegos y quedaron 12 juegos por debajo de .500, su peor registro de la temporada. Nueva York estuvo por última vez 12 por debajo en el último día de la temporada 2023.

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