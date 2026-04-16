Damon Jones será la primer persona en declararse culpable en redada de apuestas

ARCHIVO - Foto del 24 de noviembre del 2025, el exjugador de la NBA y asistente Damon Jones llega a la corte federal de Brooklyn. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo) AP

Una audiencia para cambiar la declaración de culpabilidad de Jones está programada para el 6 de mayo en un tribunal federal de Brooklyn, según un documento judicial presentado el jueves.

Jones, de 49 años, se había declarado previamente no culpable en acusaciones separadas que lo señalan de beneficiarse de partidas de póker amañadas y de proporcionar a apostadores deportivos información no pública sobre lesiones de las estrellas LeBron James y Anthony Davis.

Se dejó un mensaje solicitando comentarios a su abogado, Kenneth Montgomery. Él le manifestó a un juez en las audiencias de lectura de cargos de Jones en noviembre que “podrían estar entablando negociaciones para un acuerdo de culpabilidad”.

Jones, quien en su momento fue compañero de equipo de James, fue arrestado el octubre pasado junto con el entrenador principal de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Chauncey Billups, el escolta del Miami Heat Terry Rozier y otros, incluido un apostador deportivo acusado de lucrar con información sobre lesiones.

Jones fue una de tres personas acusadas en ambos esquemas, el de póker y el de apuestas deportivas. Permanece en libertad bajo fianza.

Originario de Galveston, Texas, Jones ganó más de 20 millones de dólares jugando para 10 equipos en 11 temporadas de 1999 a 2009. Él y James jugaron juntos en Cleveland de 2005 a 2008. Jones fue asistente de los Lakers de Los Ángeles de 2022 a 2023.

Según los fiscales, Jones vendió o intentó vender a apostadores información no pública de que James estaba lesionado y no jugaría un partido del 9 de febrero de 2023 contra los Bucks de Milwaukee, enviándole un mensaje de texto a un co-conspirador no identificado diciendo: “Hagan una apuesta grande por Milwaukee esta noche antes de que salga la información”.

James no figuraba en el reporte de lesiones de los Lakers en el momento del mensaje de texto, pero el máximo anotador histórico de la NBA fue posteriormente descartado para el partido debido a una lesión en la parte inferior del cuerpo, según los fiscales, y los Lakers perdieron 115-106.

Los fiscales indicaron que, el 15 de enero de 2024, el apostador deportivo Marves Fairley le pagó a Jones aproximadamente 2.500 dólares por un dato de que Davis, el ala-pívot y pívot de los Lakers en ese momento, tendría minutos limitados contra el Thunder de Oklahoma City debido a una lesión.

Fairley luego apostó 100.000 dólares a que el Thunder ganaría, señalaron los fiscales, pero el dato era incorrecto. Davis jugó sus minutos habituales, anotó 27 puntos y capturó 15 rebotes en una victoria de los Lakers por 112-105, lo que llevó a Fairley a exigir el reembolso de 2.500 dólares, según los fiscales.

En el esquema de póker, de acuerdo con los fiscales, Jones estuvo entre los exjugadores de la NBA utilizados para atraer a jugadores desprevenidos a partidas de póker que estaban amañadas mediante máquinas de barajado alteradas, cámaras ocultas, gafas de sol especiales e incluso equipo de rayos X incorporado en la mesa.

Según la acusación formal, a Jones le pagaron 2.500 dólares por una partida en los Hamptons en la que se le indicó que hiciera trampa prestando mucha atención a otros involucrados en el esquema. Su instructor comparó a esas personas con James y el All-Star de la NBA Steph Curry, dijeron los fiscales. Cuando tuviera dudas, le indicaron a Jones que se retirara de la mano, según los fiscales.

En respuesta, según los fiscales, Jones envió un mensaje de texto: “¡¡ustedes saben que yo sé lo que estoy haciendo!!”.

El esquema de póker a menudo se valía de partidas ilegales de póker operadas por familias del crimen de Nueva York, que les exigían compartir una parte de sus ganancias con las familias criminales Gambino, Genovese y Bonnano, según los fiscales.

Integrantes de esas familias, a su vez, también ayudaron a cometer actos violentos, incluidos agresiones, extorsión y robo, para asegurar el pago de deudas y el éxito continuo de la operación, señalaron funcionarios en documentos judiciales.

Como un triplista, Jones llegó a proclamarse en una entrevista con insidehoops.com como “el mejor tirador del mundo”. Jugó en todos los partidos de temporada regular durante tres temporadas consecutivas de 2003 a 2006.

Después de su etapa como jugador, trabajó como “consultor de tiro” para los Cavaliers y fue entrenador asistente cuando el equipo, liderado por James, ganó el campeonato de la NBA en 2016.

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FUENTE: AP