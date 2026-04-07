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¡Dame más gasolina! Daddy Yankee es la Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Daddy Yankee es el primer artista urbano latino en ser nombrado Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación y será agasajado en una gala especial en noviembre en Las Vegas.

ARCHIVO - El rapero Daddy Yankee en un partido de fútbol de la MLS entre el Inter Miami y los Colorado Rapids, el sábado 6 de abril de 2024, en Fort Lauderdale, Florida. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)
ARCHIVO - El rapero Daddy Yankee en un partido de fútbol de la MLS entre el Inter Miami y los Colorado Rapids, el sábado 6 de abril de 2024, en Fort Lauderdale, Florida. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo) AP

La Academia Latina de la Grabación anunció el martes que el ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy, cuyo nombre verdadero es Ramón Luis Ayala Rodríguez, es su Persona del Año 2026.

“Es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”, dijo Daddy Yankee en un comunicado enviado por La Academia Latina de la Grabación. “Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía”.

La Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación reconoce a músicos por sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como por sus esfuerzos humanitarios.

Daddy Yankee se suma a una lista que incluye a Carlos Santana, Gloria Estefan, Ricky Martin, Shakira y, más recientemente, a Raphael. Es el primer representante de la música urbana latina en recibir este reconocimiento y será homenajeado en una gala privada el 11 de noviembre en Las Vegas, como parte de La Semana Latin Grammy. La gala incluirá un concierto tributo con versiones de su repertorio interpretadas por artistas internacionales y amigos.

Daddy Yankee es uno de los pioneros del reguetón y su carrera como cantante, compositor e intérprete abarca casi tres décadas desde sus orígenes humildes en los barrios de Las Lomas y Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico.

“Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina”, dijo Manuel Abud, director ejecutivo de La Academia Latina de la Grabación. “Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores”.

La Academia lo destacó como Persona del Año por defender el arte y contribuir a su legitimación cultural “en un contexto en el que el reguetón era estigmatizado por la sociedad”, señaló la organización.

En su carrera destaca el álbum “Barrio fino”, de 2004, que sumó más de 8 millones de copias vendidas y duró 24 semanas consecutivas en el primer puesto de la lista Top Latin Albums de Billboard. El álbum incluía su éxito “Gasolina”, el cual internacionalizó el reguetón y llevó a que Daddy Yankee fuera el primer artista urbano en realizar una gira internacional.

Otras de las canciones características de Daddy Yankee son “Limbo”, “Con calma” y “Dura”.

Años después, fue artífice del éxito mundial “Despacito”, junto con Erika Ender y Luis Fonsi. La canción, lanzada en 2017, se mantuvo 16 semanas en el primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard y 56 semanas en el primer puesto de Hot Latin Songs, además de acumular miles de millones de reproducciones.

En su etapa más reciente, Daddy Yankee se ha orientado a la música con propósito, la reflexión espiritual, valores éticos y transformación personal. Su álbum “Lamento en baile”, incluye el tema “Sonríele”, que alcanzó el número uno en la lista Latin Airplay de Billboard.

A la par de su carrera artística, Daddy Yankee ha apoyado programas sociales y educativos a través de su fundación, con impacto en comunidades vulnerables. También ha tenido inversión en el deporte, apoyando equipos como los Cangrejeros de Santurce y la escuela de baloncesto NBA Basketball School en Puerto Rico.

FUENTE: AP

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