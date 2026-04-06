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Dalton Rushing pega 2 jonrones y los Dodgers aplastan 14-2 a Azulejos

TORONTO (AP) — Dalton Rushing conectó dos jonrones solitarios para el primer juego de múltiples cuadrangulares de su carrera, y los Dodgers de Los Ángeles dispararon cinco jonrones para aplastar el lunes 14-2 a los Azulejos de Toronto en una revancha de la Serie Mundial de 2025.

Dalton Rushing de los Dodgers de Los Ángeles celebra su segundo jonrón de la noche con su compañero Hyeseong Kim en el juego ante los Azulejos de Toronto el lunes 6 de abril del 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
Dalton Rushing de los Dodgers de Los Ángeles celebra su segundo jonrón de la noche con su compañero Hyeseong Kim en el juego ante los Azulejos de Toronto el lunes 6 de abril del 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

El dominicano Teoscar Hernández y Freddie Freeman conectaron jonrones de dos carreras cada uno, y Shohei Ohtani añadió un cuadrangular solitario.

Tras anotar 31 carreras en una barrida de tres juegos en Washington, los Dodgers acumularon 17 imparables contra unos Azulejos en mala racha. Rushing se fue de 4-4 y también anotó después de recibir un pelotazo.

Rushing conectó el primer lanzamiento de Tommy Nance para jonrón en la séptima entrada, y luego volvió a volarse la barda ante Spencer Miles en la octava.

Hernández se fue de 2-5 con una base por bolas y remolcó a cuatro, mientras que Freeman terminó de 2-4 con una base por bolas y tres carreras impulsadas. Kyle Tucker pegó un hit, recibió una base por bolas y anotó tres veces, y produjo una carrera con un elevado de sacrificio. El cubano Andy Pages sumó dos hits, incluido un doble de dos carreras.

El cátcher Azulejos, Tyler Heineman, entró a lanzar la novena y retiró a los tres bateadores en orden, la única entrada 1-2-3 de Toronto en el juego.

Los Azulejos perdieron su quinto partido consecutivo después de que el derecho ganador en tres ocasiones del premio Cy Young, Max Scherzer (1-1), saliera tras dos entradas. El lanzador de 41 años permitió dos carreras y dos hits, dio una base por bolas y ponchó a dos.

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