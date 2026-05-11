Dallas tendrá más partidos del Mundial: 9 en el estadio de los Cowboys

ARCHIVO - El delantero mexicano Javier Hernández (14) celebra con sus compañeros tras anotar un gol en un partido amistoso contra Argentina en el estadio AT&T en Arlington, Texas, el 8 de septiembre de 2015. (AP Foto/Tony Gutiérrez) AP

Un total de nueve partidos se escenificarán en el recinto de techo retráctil con la gigantesca pantalla de video colgando sobre el campo, en el suburbio de Arlington. El broche será una semifinal el 14 de julio. El primer partido es exactamente un mes antes: Japón contra Holanda el 14 de junio.

Dallas-Fort Worth está en el corazón del país del fútbol americano, pero tiene raíces mundialistas tras haber sido una de las ciudades sede en 1994.

El norte de Texas no está repleto de atracciones turísticas, pero las dos que más vale la pena conocer son el sitio del asesinato del presidente John F. Kennedy en el centro de Dallas y los Fort Worth Stockyards, justo al norte del centro.

El desfile de “longhorns” dos veces al día en los corrales es lo más auténticamente texano que se puede encontrar.

La comida Tex-Mex y la barbacoa son imprescindibles, y las opciones son abundantes. Hay cadenas y negocios familiares tan dispersos como los dos campamentos base —a unos 48 kilómetros (30 millas) al norte de Dallas (Frisco) y 48 kilómetros (30 millas) al sur (Mansfield).

Zonas para aficionados

El sitio oficial para aficionados está justo al este del centro de Dallas, en Fair Park, sede del Cotton Bowl, que fue un recinto anfitrión hace 32 años. El escenario principal es un anfiteatro que normalmente funciona como sala de conciertos para grandes artistas discográficos. Habrá mucho más espacio para que los aficionados paseen por el parque de 277 acres.

Opciones de transporte

Arlington es una ciudad de unos 400.000 habitantes sin transporte masivo. La solución alternativa que acordaron las autoridades para el Mundial es un sistema de autobuses que conecta con la parada del Trinity Railway Express más cercana al estadio. El TRE es un sistema de trenes que conecta el centro de Dallas y el centro de Fort Worth. Las autoridades recomiendan un “GoPass” como la mejor manera de acceder y pagar el transporte. Eso incluiría DART, el sistema de tren ligero que presta servicio al condado de Dallas. El estadio está en el condado de Tarrant.

Consejos sobre el estadio

El recinto, con capacidad para 80.000 espectadores, podría resultar familiar a algunos visitantes porque las plataformas de pie en cada extremo fueron una idea que surgió de las visitas del propietario de los Cowboys, Jerry Jones, a Europa cuando se diseñaba el estadio. La sede de los Rangers de Texas del béisbol de las Grandes Ligas está justo al lado del recinto del Mundial. Habrá muchas oportunidades de ver un partido de béisbol durante la Copa del Mundo, que dura un mes. Texas Live, un conjunto de bares y restaurantes pensado para aficionados, está justo afuera del Globe Life Field.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP