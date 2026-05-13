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Curaçao vuelve a contratar a Dick Advocaat como técnico para el Mundial 3 meses tras dimitir

WILLEMSTAD, Curazao (AP) — El veterano entrenador neerlandés Dick Advocaat regresa para conducir a Curazao en el Mundial y establecer un récord como el técnico de mayor edad en los 96 años de historia del torneo.

ARCHIVO - El técnico de Curazao Dick Advocaat durante el partido contra El Salvador en la Copa Oro de la CONCACAF, el 17 de junio de 2025, en San José, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)
ARCHIVO - El técnico de Curazao Dick Advocaat durante el partido contra El Salvador en la Copa Oro de la CONCACAF, el 17 de junio de 2025, en San José, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

El regreso de Advocaat, de 78 años, tres meses después de que renunciara al alegar un problema de salud familiar, fue confirmado por la federación de fútbol de Curazao el martes, un día después de que Fred Rutten dejara el cargo.

“Las conversaciones entre (la federación) y Dick Advocaat sobre los detalles adicionales de este nombramiento continúan en este momento”, dijo la federación.

Añadió que las mismas tienen “el objetivo de garantizar estabilidad, claridad y continuidad en torno a la selección nacional”.

Cuando Curazao debute en el Mundial frente a Alemania el 14 de junio en Houston, Advocaat tendrá siete años más que Otto Rehhagel, quien tenía 71 años cuando dirigió a Grecia en el Mundial de 2010.

También será el tercer Mundial de Advocaat con un tercer equipo diferente: su natal Países Bajos en 1994 y Corea del Sur en 2006.

Curazao también enfrentará a Ecuador en Kansas City y a Costa de Marfil en Filadelfia en el primer Mundial de 48 selecciones, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. El formato ampliado otorgó tres plazas adicionales garantizadas a la región de la CONCACAF.

Advocaat condujo al diminuto equipo de la isla caribeña en las eliminatorias de la confederación y luego fue reemplazado en febrero por su compatriota Rutten.

Rutten dirigió dos derrotas en partidos de preparación en marzo, ante Australia y China, y, según se informó, era impopular entre los jugadores, que clamaban por el regreso de Advocaat.

Curazao es un territorio autónomo de unos 156.000 habitantes en el Caribe dentro del Reino de los Países Bajos. El equipo depende casi por completo de jugadores nacidos y criados en los Países Bajos.

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Cobertura de AP de la Copa Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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