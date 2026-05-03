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Cunningham y Harris ayudan a Pistons a remontar y ganar primera serie de playoffs en 18 años

DETROIT (AP) — Cade Cunningham anotó 32 puntos y repartió 12 asistencias, Tobias Harris sumó 30 puntos y los Pistons de Detroit vencieron el domingo por 116-94 al Magic de Orlando en el séptimo partido para ganar una serie de playoffs por primera vez en 18 años.

El guardia de los Pistons de Detroit, Cade Cunningham (2), conduce ante el alero de los Magic de Orlando, Jamal Cain (8), durante la primera mitad del Juego 7 de una serie de primera ronda de los playoffs de baloncesto de la NBA, el domingo 3 de mayo de 2026, en Detroit. (Foto AP/Duane Burleson)
El guardia de los Pistons de Detroit, Cade Cunningham (2), conduce ante el alero de los Magic de Orlando, Jamal Cain (8), durante la primera mitad del Juego 7 de una serie de primera ronda de los playoffs de baloncesto de la NBA, el domingo 3 de mayo de 2026, en Detroit. (Foto AP/Duane Burleson) AP

Cunningham promedió 32,4 puntos para Detroit, que ganó por última vez una serie de postemporada al derrotar a Orlando en la segunda ronda en 2008. Los Pistons avanzan para enfrentar al ganador del séptimo partido del domingo por la noche entre los Cavaliers de Cleveland y los Raptors de Toronto. El primer partido será el martes en el Little Caesars Arena.

Los Pistons se convirtieron en el 15.º equipo en la historia de la NBA en remontar un déficit de 3-1 y el segundo en las últimas dos noches, después de que los Philadelphia 76ers remontaran para eliminar a Boston.

Estuvieron abajo por 24 puntos en el sexto partido en Orlando antes de reaccionar para llevarse la serie en casa. Orlando solo anotó 113 puntos en los últimos seis cuartos de la serie —un promedio de 18,8 por periodo.

Cunningham y Harris se convirtieron en los primeros compañeros de los Pistons en anotar 30 puntos en un partido de playoffs desde que Bob Lanier (33) y Howard Porter (30) lo hicieron contra los Golden State Warriors el 17 de abril de 1977.

Paolo Banchero anotó 38 para el Magic.

Cada equipo necesitaba una segunda opción ofensiva en el séptimo partido.

Harris cumplió ese papel para Detroit, pero Orlando solo tuvo a otro jugador en dobles dígitos en los primeros tres cuartos, ya que Desmond Bane aportó 10.

Los Pistons también recibieron un gran aporte del pívot All-Star Jalen Duren. Había sido superado por Wendell Carter Jr. en los primeros seis partidos, pero registró su primer doble-doble de la serie con 15 puntos y 15 rebotes.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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