Yulieski Gurriel: 'es posible' un equipo cubano independiente en el Clásico Mundial de Béisbol

"Casualmente, en el playoff pasado, yo me acerqué a un atleta que igual fue muy bueno también en Grandes Ligas y está ahora trabajando con la Federación y le hice esa propuesta. Llegamos a tener un meeting (reunión) y acordamos hacer una propuesta oficial. Él no la vio descabellada (la idea), el hacer un equipo nosotros aquí como tal", contó quien, al momento de abandonar la selección nacional cubana en la República Dominicana , durante la Serie del Caribe en 2016, era descrito por la prensa oficial de la Isla como " el mejor pelotero cubano, hombre por hombre, libra por libra ".

"Todo el mundo estuvo de acuerdo. Él me dijo que, si estaban dispuestos a hacerlo todos los atletas, reunirse y hacer una propuesta oficial a ellos (a la Federación Internacional) y yo le dije que sí, que no había problemas, que estábamos a la espera de eso y es algo que puede ser posible", añadió.

Muchos, dentro y fuera de Cuba, han expresado que convocar a los jugadores que se desempeñan en las Grandes Ligas, sin importar la forma en que se fueron de la Isla, es la única forma de que una selección nacional pueda acercarse a aquel segundo puesto alcanzado en el Clásico de 2006.

"Es la única manera de que el pueblo de Cuba pueda disfrutar de los atletas que están aquí (en Grandes Ligas) y que puedan tener un equipo competitivo", sostuvo Gurriel

Las autoridades cubanas no solo se rehúsan a convocar a quienes califica de "traidores", por haber abandonado equipos nacionales, también les niega la entrada a su país durante al menos ocho años, como le tocó sufrir en carne propia a Gurriel recientemente, pese a que dedicó los 15 mejores años de su vida deportiva al béisbol cubano y a que solo dejó la selección al concluir la Serie del Caribe, torneo en el que terminó como el mejor segunda base.

Ante la negativa de las autoridades cubanas a convocar a esos peloteros, Gurriel considera que debe ser "un equipo separado" del que se conforme con los peloteros que están en Cuba.

"No creo que ellos (las autoridades deportivas de Cuba) lleguen a un acuerdo con nosotros. Ya eso si está más lejos", argumentó.

"No digo que los de allá no sean un buen equipo y que no hagan el esfuerzo", aclaró respecto a los peloteros vinculados a la estatal Federación Cubana de Béisbol (FCB). Sin embargo, opinó que sería "una gran iniciativa" que pudieran jugar los peloteros cubanos que están en Grandes Ligas.

Teniendo en cuenta que la selección oficial de la Isla está clasificada, un equipo independiente, de recibir autorización para participar en el torneo, tendría que buscar su clasificación. Gurriel aseguró que los cubanos que juegan en Grandes Ligas estarían dispuestos.

"Como sea, como si tenemos que buscar la clasificación, dondequiera. Nosotros vamos, pero sería buena posibilidad esa", dijo.

La idea de que los peloteros cubanos a los que el régimen impide representar a su país puedan integrar un equipo independiente ya ha estado sobre el tapete. Jugadores como José Abreu, Raisel Iglesias, Guillermo Heredia, Aroldis Chapman y Roenis Elías se han manifestado al respecto en entrevistas con Swing Completo, afirma el medio deportivo.

A principios de 2022, el estelar lanzador cubano retirado Orlando "El Duque" Hernández se pronunció a favor de un equipo independiente que participe en el Clásico Mundial de Béisbol, ante la renuencia del Gobierno cubano a permitir que los peloteros de la Isla que se desempeñan en Grandes Ligas representen a su país en el torneo.

"Si (el Gobierno de) Cuba no quiere que ellos jueguen con Cuba, que tienen todo el derecho del mundo a jugar con Cuba, entonces deberían hacer un equipo y jugar ellos como independientes. ¿Por qué no?", cuestionó.

Según datos ofrecidos recientemente por el periodista Francys Romero, en estos momentos son más de 150 los cubanos insertados en organizaciones de Grandes Ligas, por lo que hay suficientes peloteros de la Isla para conformar un equipo independiente.

En pocos años, se podría armar otro equipo cubano independiente solo con los prospectos que, por una vía u otra, se han desligado de la FCB en los últimos tiempos.

Fuente: diariodecuba.com