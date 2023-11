Yulien Oviedo tendrá que pagar 50 mil dólares tras ser despedido de la compañía musical del representante de El Micha

A través de un comunicado con varias faltas de ortografías, expresaron: “Yulien Oviedo, ya no representa la marca de Unplug Music Récords. Afortunadamente, él no representa, los mismos principios y valores de Unplug Music Récords. La esperanza que tuvo en su carrera, fue un fracaso por su persona. El señor Oviedo tiene que liquidar la inversión inicial que se le puso a su carrera para recibir el release de Unplug Music Récords. Hasta tanto él no va a poder sacar nueva música”.

Asimismo espetó: “Atención, artistas y personas que quieren comprar sus casas no lo hagan por el bien de ustedes. No firmen con nadie y mucho menos con el estafador de Diego Vizcon, que es un tipo que ha estado hasta preso, por eso mismo, por estafar y por jugar con el crédito del banco y de la gente, generando deudas impagables a largo plazo”.

Oviedo asegura que la petición monetaria de la empresa, que no lo quiere en su plantilla, es de 50 mil dólares. Al respecto, el artista comentó que no había problema porque “hay talento musical para hacer 40 discos”. En intérprete de Agua noche, dijo que él pensaba que desde la compañía iban a ayudar a su carrera, pero “me la jugaste con el contrato”.

Yulien llamó estafador al representante de El Micha y publicó que “Unplug Music Récords nunca fue una disquera, eso es un negocio para lavar dinero, no engañes más a la gente como me engañaste a mí.

El Micha tampoco se libró de la carga de Oviedo: “Tanto tú como tu artista, los dos son unos ingratos de pinga”, le dijo al que hace unos meses era su amigo y especie de mentor. “En tres meses hice lo que tu artista no hizo”, dijo aludiendo a una supuesta sequía creadora de El Micha.

“Tú y el otro singao, que me llamaron los dos diciéndome que si me había acostado con la gerente… Y las otras mariconas, que me firmaron para hacerme trampa… Ese tipo nunca tuvo buenas intenciones conmigo… Tú lo que me diste fueron tres mil cochinos dólares, brother…. Me la jugaste con el contrato… Tu artista está más que muerto”, arremetió Oviedo.

Además, también amenazó a Vizcón y El Micha con tener pruebas de “todo” lo que le hicieron. “Tengo capturas. Tengo mensajes. Tengo audios. Tengo documentos. Tengo todo. Tengo absolutamente todo. Pero como yo soy un hombre. Y tengo los cojones así. No lo voy a subir. Yo no voy a subir absolutamente nada… Pero así son todos ustedes. Unas putas. Unas embelequeras. Unas perras celosas. Todos ustedes lo que son unas breteras y unas descaradas. Y unas chismosas. Y unas viejas decrépitas”.

“Me engañaste con el contrato. No hay cráneo, yo tengo talento para regalarle a tu artista y para hacer 60 álbumes… Entonces, yo perfectamente puedo regalarte el disco”, concluyó el reguetonero su indignada respuesta.

FUENTE: Peridodicocubano | cibercuba