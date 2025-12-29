VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: "Que no lo suelten"

La indignación ciudadana estalla ante la ola de robos y la percepción de impunidad en La Habana

Un presunto ladrón estuvo a punto de ser linchado por vecinos del municipio habanero de San Miguel del Padrón , luego de ser sorprendido tras cometer varios robos en la zona, en un episodio que refleja el creciente nivel de desesperación e inseguridad que se vive en numerosos barrios de la capital cubana.

Según informó el medio independiente Cubanet , los residentes lograron reducir al sospechoso antes de la llegada de la policía y exigieron de forma airada que no fuera liberado, alegando que en casos similares los detenidos “regresan a la calle a los pocos días”.

De acuerdo con el reporte, el individuo habría cometido varios hurtos recientes en la comunidad, incluyendo robos en tendederas, un motor de agua y otros artículos domésticos , lo que habría provocado la reacción colectiva de los vecinos.

Las imágenes difundidas muestran un escenario cada vez más común en distintos puntos del país: ciudadanos intentando hacer justicia por mano propia, gritos de “¡no le den más!” y un clima de extrema tensión cuando las autoridades intentan retomar el control de la situación.

Cubanet señaló que decidió no publicar las imágenes más violentas del suceso, por considerarlas una evidencia del deterioro social y moral que atraviesa la sociedad cubana, donde la frustración por la falta de respuestas institucionales desemboca en estallidos de violencia colectiva.

La escena se repite con frecuencia: vecinos que, más allá de detener al presunto delincuente, desconfían de que el sistema judicial actúe con firmeza, temiendo que el sospechoso quede en libertad y vuelva a delinquir en la misma comunidad.

Un patrón que se repite en La Habana

El caso recuerda otros episodios recientes. Hace apenas unos meses, un presunto ladrón estuvo a punto de ser linchado en Centro Habana tras ser sorprendido dentro de una vivienda en horas de la madrugada, en un contexto muy similar de furia vecinal y reclamos de justicia.

Estos hechos evidencian una tendencia preocupante: el colapso de la seguridad ciudadana, el aumento de los robos y la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de mantener el orden público.

Mientras la criminalidad continúa en ascenso y la respuesta oficial es percibida como insuficiente, muchos cubanos sienten que están solos frente al delito, una percepción que convierte cada incidente en una posible tragedia.