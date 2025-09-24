americateve

Siria

Por primera vez en casi 60 años, un presidente sirio habla en la ONU

NACIONES UNIDAS (AP) — El presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa, se dirigió a la Asamblea General de la ONU el miércoles, la primera vez que un líder sirio lo hace en casi 60 años.

El presidente de Siria, Ahmad Al-Sharaa, habla durante la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (AP Foto/Heather Khalifa)
Ahmad al-Sharaa dijo el miércoles que Siria está regresando a la comunidad internacional después de seis décadas de dictadura que mató a 1 millón de personas y torturó a cientos de miles.

"Siria está recuperando su lugar legítimo entre las naciones del mundo", afirmó Al-Sharaa en la reunión anual de líderes mundiales.

El último jefe de Estado sirio en hablar en Naciones Unidas fue Noureddine Attasi en 1967, poco después de la guerra árabe-israelí, durante la cual Damasco perdió el control de los Altos del Golán que Israel luego se anexó en 1981.

La dinastía autocrática y represiva de 50 años de la familia Assad colapsó abruptamente en diciembre, cuando el entonces presidente Bashar Assad fue derrocado en una ofensiva insurgente relámpago liderada por Al-Sharaa. La caída de Assad puso fin a casi 14 años de guerra civil.

Al-Sharaa criticó a Israel en su discurso diciendo que no detuvo sus amenazas a su país desde la caída del presidente Bashar Assad en diciembre, añadiendo que sus políticas "contradicen el apoyo de la comunidad internacional a Siria y su pueblo", lo que pone en peligro la región y podría llevar a conflictos que nadie sabe cómo podrían terminar.

Se han estado llevando a cabo negociaciones para un acuerdo de seguridad que Al-Sharaa ha dicho que espera que traiga un retiro de las fuerzas israelíes y un regreso a un acuerdo de separación de 1974. Aunque Al-Sharaa expresó la semana pasada que un acuerdo podría alcanzarse en cuestión de días, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en declaraciones el domingo pareció restar importancia a las probabilidades de un avance.

____

Mroue informó desde Beirut.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

