Verizon ofrecerá llamadas gratis a Cuba desde EEUU

Desde el 2016, los clientes de Verizon que viajaban a Cuba podían tener acceso al servicio de roaming internacional gracias a un acuerdo firmado con el monopolio de las telecomunicaciones en el territorio caribeño, la estatal ETECSA.

internet en cuba

Otra buena noticia para los clientes de Verizon en EEUU que planifique un viaje a otros países del mundo es que con el pago de los planes 5G Do More y 5G Get More Unlimited, les incluyen un día de International TravelPass al mes sin costo adicional. La oferta permite realizar llamadas, enviar mensajes de texto y atener cceso a datos de Internet.

Verizon Wireless fue fundado en el año 2000 y desde entonces acumula cerca de 80 millones de clientes en EEUU, lo cual lo convierte en el mayor operador móvil del país. En segundo lugar, se ubica AT&T Mobility, con un total de 67.2 millones de clientes.

La compañía resultó de una fusión entre varios operadores de telefonía móvil, incluyendo Bell Atlantic Mobile, AirTouch Communications, GTE Wireless y Alltel Wireless. Verizon Wireless utiliza la tecnología 3G CDMA y tecnología 4G desde mediados del 2011.

Ello le permite tener una red que cubre a una población de aproximadamente 290 millones en EEUU. En el año 2021, la compañía registró ingresos por más de 95.000 millones de dólares.

Fuente: periodicocubano.com