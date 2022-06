Ventilador con hielo: así se las arreglan los cubanos para sobrevivir al calor

“Me ventila la habitación por dos o tres horas. Cuando no hay corriente no puedo hacer nada de esto, tengo que seguir durmiendo en el balcón”, explicó el baracoense.

Al igual que otros muchos cubanos, Wilder Frómeta Romero vive en la pobreza y sin una fuente de ingresos que le permita costear los productos de primera necesidad.

“Soy un cubano más de a pie, bastante necesitado. Mis empleos han sido inventar. El salario no da para nada. No sé puede comprar ni comida, imagínate tú la ropa”, lamentó el hombre.

Wilder tampoco tiene acceso a las tiendas que venden artículos en moneda libremente convertible (MLC), una realidad que empaña sobremanera su calidad de vida.

“Tuve trabajo, pero ustedes saben cómo son las leyes y las situaciones aquí. No es satisfactorio el salario que te pagan, no te da para nada, tienes que vivir del invento obligatoriamente. Y ahora mismo no encuentro trabajo en ninguna parte”, apuntó.

Por suerte, su ingenio le ha permitido arreglárselas para tener un poco de aire fresco, aunque insiste que es solo siempre y cuando no haya apagones.

“Es una emergencia necesaria para poder vivir, porque si no puedo dormir. El calor aquí es sofocante”.

Fuente: CubaNet.org