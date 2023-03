Una empresa italiana anuncia la apertura de un centro comercial en La Habana

Screenshot 2023-03-14 at 11.38.24 AM.png

En Cuba los productos de higiene tampoco escapan a la escasez. Los cubanos se quejan de la inestabilidad imperante en las tiendas estatales.

A lo largo de los años, Italsav ha socorrido al Gobierno cubano a través de diversas donaciones. Esta empresa entregó a La Habana el parque infantil más grande de Sudamérica dedicado a los dinosaurios, con una reproducción a escala 1:1 donde los animales alcanzan hasta 15 m de altura, para una superficie total de 500 metros cuadrados.

El pasado año, el Gobierno cubano anunció que autorizaría la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista a través de empresas mixtas. No obstante, la prensa oficial no se ha hecho eco de la información de ANSA. El reporte no precisa qué entidad cubana compartirá la gestión del centro comercial con la empresa italiana.

FUENTE: diariodecuba.com