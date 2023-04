Una banda asalta los ómnibus en Ciego de Ávila para robar los equipajes

Según publica el portal 14YMedio , el modus operandi siempre es el mismo: escondidos entre los matorrales, los ladrones esperan que el ómnibus frene ante la línea del tren, se lanzan sobre el vehículo, abren la zona del maletero y se roban parte del equipaje. El crucero de ferrocarril del poblado de Quesada, en Ciego de Ávila , es un lugar peligroso para los viajeros y el problema no es de ahora.

Tras ver por la ventanilla lo que ocurría, el pasajero bajó del ómnibus pero no pudo recuperar sus pertenencias. "Les caí atrás y me cayeron a pedradas. Tuve que regresar". Después de ocurrir el robo, llamaron a una patrulla policial pero los uniformados se negaron a adentrarse en la maleza bajo el argumento de que no podían dejar su vehículo desprotegido.