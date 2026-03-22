Cuba restablece electricidad en La Habana, pero apagones continúan por déficit energético

La Habana — Las autoridades cubanas anunciaron el restablecimiento parcial del servicio eléctrico en La Habana , tras la reciente caída total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), aunque reconocieron que los apagones continúan afectando a la población debido al déficit de generación.

La Empresa Eléctrica de La Habana informó que, tras los trabajos de recuperación, se han restablecido los llamados “servicios fundamentales” , incluyendo hospitales y sistemas de abasto de agua.

A pesar del anuncio inicial, la propia entidad aclaró posteriormente que persisten afectaciones eléctricas en todos los bloques residenciales , evidenciando la fragilidad del sistema.

Las autoridades advirtieron que el restablecimiento será progresivo y sujeto a nuevas interrupciones.

Sistema eléctrico al límite

La Unión Eléctrica (UNE) informó la incorporación de unidades en plantas clave como:

CTE Carlos Manuel de Céspedes

CTE Antonio Guiteras

Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para estabilizar el sistema.

Segundo apagón en una semana

La situación ocurre tras un nuevo apagón masivo nacional registrado el sábado a las 6:38 p.m., el segundo en menos de siete días.

Este patrón confirma el deterioro acelerado del sistema eléctrico cubano.

Una crisis sin solución inmediata

El contraste entre el anuncio de recuperación y la persistencia de apagones refleja una realidad compleja: el sistema energético cubano continúa operando al límite.

Mientras tanto, millones de ciudadanos enfrentan cortes eléctricos diarios en medio de una crisis que no muestra señales de solución inmediata.