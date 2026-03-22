americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Cuba restablece electricidad en La Habana, pero apagones continúan por déficit energético

Cuba restablece servicio eléctrico en La Habana, pero apagones persisten por falta de generación en plena crisis energética

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Apagon Masivo Cuba

La Habana — Las autoridades cubanas anunciaron el restablecimiento parcial del servicio eléctrico en La Habana, tras la reciente caída total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), aunque reconocieron que los apagones continúan afectando a la población debido al déficit de generación.

La Empresa Eléctrica de La Habana informó que, tras los trabajos de recuperación, se han restablecido los llamados “servicios fundamentales”, incluyendo hospitales y sistemas de abasto de agua.

Screenshot 2026-03-22 at 7.33.07PM

Recuperación parcial en medio del colapso

A pesar del anuncio inicial, la propia entidad aclaró posteriormente que persisten afectaciones eléctricas en todos los bloques residenciales, evidenciando la fragilidad del sistema.

En la práctica:

  • Hospitales y servicios esenciales con electricidad
  • Viviendas aún afectadas por apagones
  • Restablecimiento gradual e inestable

Déficit energético mantiene la crisis

El principal problema sigue siendo la falta de capacidad de generación, agravada por:

  • Termoeléctricas obsoletas
  • Escasez de combustible
  • Fallas recurrentes

Las autoridades advirtieron que el restablecimiento será progresivo y sujeto a nuevas interrupciones.

Sistema eléctrico al límite

La Unión Eléctrica (UNE) informó la incorporación de unidades en plantas clave como:

  • CTE Carlos Manuel de Céspedes
  • CTE Antonio Guiteras

Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para estabilizar el sistema.

Segundo apagón en una semana

La situación ocurre tras un nuevo apagón masivo nacional registrado el sábado a las 6:38 p.m., el segundo en menos de siete días.

Este patrón confirma el deterioro acelerado del sistema eléctrico cubano.

Una crisis sin solución inmediata

El contraste entre el anuncio de recuperación y la persistencia de apagones refleja una realidad compleja: el sistema energético cubano continúa operando al límite.

Mientras tanto, millones de ciudadanos enfrentan cortes eléctricos diarios en medio de una crisis que no muestra señales de solución inmediata.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
enviado de cuba ante la onu niega cambios politicos y afirma que diaz-canel no esta en discusion

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

cuba sufre segundo apagon total en una semana tras colapso del sistema electrico nacional

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Dos hombres pescan en el Malecón al amanecer durante un apagón en La Habana, Cuba, el domingo 22 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Comienza recuperación en Cuba tras tercer colapso energético nacional en este mes

fracasa envio de petroleo ruso a cuba tras presion de ee.uu. y despliegue en el caribe

Fracasa envío de petróleo ruso a Cuba tras presión de EE.UU. y despliegue en el Caribe

Destacados del día

Cuba restablece electricidad en La Habana, pero apagones continúan por déficit energético

Cuba restablece electricidad en La Habana, pero apagones continúan por déficit energético

Cuba afirma que su ejército se prepara ante posible acción militar de EEUU y eleva la tensión

Cuba afirma que su ejército se prepara ante posible acción militar de EEUU y eleva la tensión

Fracasa envío de petróleo ruso a Cuba tras presión de EE.UU. y despliegue en el Caribe

Fracasa envío de petróleo ruso a Cuba tras presión de EE.UU. y despliegue en el Caribe

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter