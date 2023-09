Suspenden operaciones del ferry Perseverancia que conecta Batabanó y Nueva Gerona "hasta nuevo aviso"

Eva Reyes Chacón, directora de la empresa estatal Viajero, dijo que en sus oficinas atenderían "de manera priorizada” las reservaciones “con continuidad de viaje al exterior, continuidad de viaje a las provincias, turnos médicos y demás casos excepcionales”. No obstante, la funcionaria aclaró que no se anotarían a los afectados en listas de espera y pidió a los cubanos “solo viajar por cuestiones netamente inaplazables”.

A menos de dos meses de que comenzara a operar este nuevo ferry, con mucha mayor capacidad de carga que los tradicionales catamaranes que viajan a la Isla de la Juventud, ya está fuera de servicio. En una publicación en la página de Facebook del Portal del Ciudadano de la Isla de la Juventud, decenas de usuarios han reaccionado criticando la mala gestión de las autoridades. “¿Por qué quedan suspendidas? Qué información es esta por Dios, qué falta de transparencia. ¿Por qué no hay Ferry a apenas un mes de estrenado? No hay respeto con el cliente, ni con el pueblo. Me dan tanta vergüenza”, comentó un cubano.