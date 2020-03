Silvio Rodríguez admite haber participado en acto de repudio a Mike Porcel: "Traté de perderme, pero fui"

Rodríguez aprovechó el foro de su blog “Segunda Cita” para matizar los hechos y restar importancia a su participación en el mitin contra su excompañero.

“Siempre dije que no estaba de acuerdo en hacer repudio alguno. Y aunque traté de perderme la noche en que acordaron hacerlo, dieron conmigo. Y fui”, comentó el trovador.

Silvio Rodríguez también señaló que, en realidad, el denominado acto de repudio no fue tal y aseguró que uno de los participantes vive actualmente en Miami.

En exclusiva Mike Porcel revela los nombres de los músicos y artistas que participaron en su acto de repudio en Cuba

“Afuera de la casa había un grupito de compañeros y una señora del CDR. Alguien, que hoy vive en Miami, me dijo que esperaban por mí para que comenzara. Di media vuelta, caminé hasta el portal de la casa y allí susurré una palabra. Después regresé al grupo y dije: ya lo hice. Inmediatamente me marché. Mientras me alejaba, vi como de uno en uno se acercaban a la casa, a dejar su susurro. En eso consistió el tan proclamado mitin”, relató.

Respecto a la carta en que los integrantes de la Nueva Trova condenaron a Porcel por querer abandonar el país en la crisis del Mariel, Rodríguez negó haber tenido conocimiento de ella hasta muchos años después.

“Supe de la carta (supuestamente de la Nueva Trova) años más tarde. Desde que la vi pensé que era apócrifa… Aunque siempre ha habido extremistas”, agregó.

El cantautor finalizó su comentario deseando que Mike Porcel regresará a Cuba, para que pueda grabar allí.

“De lo que sí estoy seguro es que, si nos visitara alguna vez, vería que aquí es más fácil de grabar que allá. Ojalá algún día pase y lo compruebe”.

A raíz de todos esos sucesos, el corto documental “Sueños al pairo”, de los realizadores José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela Fosado, fue censurado la pasada semana por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

La medida obligó a posponer la Muestra Joven 2020 luego de que varios realizadores declinaran presentar sus obras en respuesta al acto de censura.