Seguridad del Estado comienza a revisar el contenido de Youtubers cubanos

Álvarez Mairata, nacido en Sagua La Grande, hace denuncias sociales desde el canal de YouTube "Nexy J. Show" que abrió hace 3 años.

Sus posts generalmente abordan temas muy controversiales y en sus videos se ha atrevido a cuestionar el resultado del referendo en Cuba, a algunas figuras del gobierno y a la propia familia Castro.

¿Cómo vive la familia Castro en Cuba?

El joven comunicador, también colaborador de Paparazzi cubano y ADN Cuba, estuvo detenido por casi 24 horas sin que su familia supiera donde se encontraba.

"Se acercaron a mi dos hombres vestidos de civil que se identificaron como de Seguridad del Estado, me dijeron que apagara el teléfono y me llevaron para un centro de detención, donde fui interrogado por varios oficiales. Me encerraron en una celda hasta que me soltaron y fui interrogado nuevamente", relató a Radio Televisión Martí.

El joven dijo que a los agentes le molestan las directas en Facebook Live que hace para Paparazzi cubano "por el lenguaje y tipo de proyección contrarrevolucionario".

"Me preguntaron si soy contrarrevolucionario y yo simplemente soy un comunicador que habla sobre los temas sociales del país", declaró.

Finalmente, Nelson asegura que fue amenazado con ser detenido y procesado judicialmente si continuaba con sus comentarios.

Tras ser liberado tranquilizó a sus seguidores con un post en Facebook: "Me acaban de liberar. Estoy camino a casa