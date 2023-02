"Se nos van lo más valiosos": Paladar en Cuba pierde más de 50 empleados por el éxodo masivo de cubanos hacia EEUU

En más de un año de éxodo récord en Cuba , el restaurante Nel Paradiso de La Habana perdió 50 empleados y completar su nómina parece una meta inalcanzable. "No te da tiempo a recuperar el personal que se va", se lamenta una de sus responsables.

"No hemos logrado formar un colectivo unido y duradero, porque cuando pensamos, bueno, ya este es el equipo (...), viene uno y me dice 'esta es mi última semana, la que viene me voy'", añade la joven. "Es catastrófico", apunta.