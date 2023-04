Sacerdote católico asegura que protestas como las del 11 de julio están a la vuelta de la esquina

Reyes Pías dijo que los cambios que desea el pueblo se tienen que hacer desde dentro de la isla, pero que no se lograrán sin apoyo externo.

“Los sueños son muy bonitos, pero la realidad es la que es, el 11 de julio fue un país entero diciendo que no querían esto y a veces lo hablas con personas y no lo ven así. Gritamos libertad y cambio de sistema, ¿es que no es evidente?”, se preguntó.