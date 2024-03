Rick Scott: A la administración Biden parece que no le importa la lucha por la democracia en Cuba

“No hay respuesta, a la administración Biden parece que no le importa la lucha por la democracia en Cuba, ni en Nicaragua, ni Venezuela, ¿cómo no puede importar que la gente no tengan medicina y los niños mueran de hambre?”, comentó Scott.

Scott desea que la administración Biden reimponga sanciones contra Maduro.

“Deberían, pero no soy optimista de que la administración Biden vaya a hacer algo, ellos levantaron las sanciones a cambio de nada. Maduro no hizo nada, no dejó que María Corona estuviera en la boleta y no se hace nada presionar a Maduro”, lamentó el senador, que está en campaña para lograr ser reelecto en la Cámara Alta.

Este viernes comentó con América Noticias las preocupaciones más recurrentes que aquejan a los estadounidenses.

"El votante hispano es muy importante, y ese votante aspira mejores condiciones económicas, una frontera segura y mejores oportunidades, ese es el compromiso que tenemos", finalizó.