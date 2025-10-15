Una nueva investigación del medio ruso Systema expone la trama de Yelena Smírnova, la mujer acusada de reclutar y estafar a cientos de cubanos enviados al frente de guerra en Ucrania .

Los hallazgos apuntan a vínculos directos entre el Kremlin, el FSB y el régimen cubano.c

El caso de Yelena Smírnova vuelve a encender las alarmas sobre el papel de Cuba en la guerra de Rusia contra Ucrania.

Según documentos obtenidos por Systema, unidad investigativa de Radio Free Europe (RFE/RL), Smírnova habría participado en el reclutamiento de más de 3,000 extranjeros , en su mayoría cubanos , bajo un esquema semiprivado conectado a estructuras militares rusas.

Los periodistas Yelizaveta Surnacheva y Andrei Soshnikov revelaron que Smírnova mantenía vínculos con el FSB y el Ministerio de Defensa ruso , y que coordinaba los traslados de los reclutas desde La Habana hacia Moscú con apoyo logístico estatal.

El medio ruso accedió a una carta fechada el 23 de octubre de 2024 , firmada por el abogado Serguéi Poselyagín , donde se pedía la liberación anticipada de Smírnova.

El documento, dirigido a la Comisionada de Derechos Humanos de Rusia, detalla que la mujer financiaba los viajes y alojamientos de los reclutas, y luego recuperaba el dinero retirando fondos directamente de sus cuentas bancarias una vez firmados los contratos militares.

Esa carta fue entregada a Systema por el diputado ucraniano Marian Zablotskiy, quien la presentó como prueba del vínculo funcional entre el Kremlin y las redes de reclutamiento extranjero utilizadas por Moscú.

Cómo operaba la red de reclutamiento

Desde inicios de 2023, el grupo de Smírnova —basado en la ciudad rusa de Riazán— publicaba anuncios en español en Facebook y VK.

Los mensajes ofrecían empleos civiles, bonos de ingreso y sueldos de hasta 2,000 dólares mensuales, además de la promesa de ciudadanía rusa.

El objetivo: atraer a jóvenes cubanos desesperados por escapar de la crisis económica en la isla.

Una vez en Rusia, los reclutas eran alojados temporalmente y obligados a firmar contratos en ruso que no comprendían. Smírnova y sus colaboradoras copiaban sus tarjetas bancarias y retiraban dinero como “compensación por gastos de viaje”.

“Cuando nos entregaron el uniforme y nos dijeron que fuéramos a entrenar, entendí que no era trabajo de construcción”, contó un recluta cubano a Politico en septiembre de 2023. “Una vez que firmas el contrato, desertar equivale a traición”.

Fraude, denuncias y desaparición

En 2024 comenzaron a llegar denuncias formales de fraude y robo de salarios contra Smírnova.

Tras dos querellas registradas en abril, la reclutadora fue arrestada y acusada de estafa, aunque RFE/RL confirmó que fue liberada en 2025 y actualmente se desconoce su paradero.

El informe también identificó a sus colaboradoras:

Olga Shilyáyeva , una peluquera rusa casada con un militar,

y Dayana Díaz, una cubana residente en Rusia, encargada de gestionar contratos y publicar anuncios de empleo con símbolos de apoyo al Kremlin.

Fuentes citadas por Systema aseguran que ambas fueron vistas en el centro de reclutamiento de Riazán, tramitando entre 30 y 40 contratos diarios, y que más tarde fueron enviadas al frente de Ucrania junto a una unidad de exreclusos del ejército ruso.

Conexiones con el FSB y el GRU

El diputado Zablotskiy advirtió que las operaciones de Smírnova no habrían sido posibles sin el conocimiento del FSB o el GRU, los principales servicios de inteligencia rusos.

“Los operadores turísticos han sido históricamente tapaderas logísticas del Estado ruso. En este caso, Smírnova actuó con conocimiento de las autoridades”, dijo a Systema.

Aunque no existen pruebas directas de esa conexión, la magnitud de la red y su tolerancia oficial sugieren una colaboración implícita con el Estado ruso.

Reclutamiento pactado: vuelos, acuerdos y silencios desde La Habana

El caso Smírnova no puede entenderse de forma aislada.

Una investigación de CiberCuba publicada en mayo de 2025 evidenció que los picos de reclutamiento de cubanos coincidieron con repuntes en los vuelos entre Cuba y Rusia y con la firma de acuerdos bilaterales en materia energética, industrial y militar.

Entre junio y agosto de 2023 —cuando la captación alcanzó su punto máximo—, Miguel Díaz-Canel visitó Moscú y calificó las relaciones con Vladimir Putin como “estratégicas”.

Poco después, el canciller Serguéi Lavrov confirmó que la cooperación militar entre ambos países se desarrollaba “con éxito”.

Simultáneamente, aerolíneas rusas como Nordwind y Rossiya aumentaron los vuelos a Varadero y Cayo Coco, transportando supuestamente turistas, pero en realidad jóvenes con visas de turismo y contratos militares esperándolos en Rusia, según InformNapalm.

Un corredor aéreo con aprobación estatal

Todo apunta a que la infraestructura diplomática y aérea cubana sirvió como corredor logístico para el traslado discreto de reclutas, con pleno conocimiento del régimen.

En un país donde el gobierno controla cada pasaporte y salida al exterior, resulta inverosímil que miles de jóvenes partieran hacia Rusia sin supervisión oficial.

El propio embajador de Cuba en Moscú, Julio Antonio Garmendía Peña, admitió en 2023 que La Habana “no tenía nada en contra de los cubanos que firmaran contratos con el ejército ruso”.

Luego, el Ministerio de Relaciones Exteriores intentó matizar esas palabras, pero el daño diplomático ya estaba hecho.

Silencio oficial y complicidad tácita

Fuentes de inteligencia ucranianas señalaron a la coronel Mónica Milián Gómez, agregada militar de Cuba en Moscú, como intermediaria clave en la cooperación militar entre ambos gobiernos.

Además, el grupo de hackers Cyber Resistance filtró más de 100 pasaportes cubanos escaneados en una base militar de Tula, con nombres coincidentes con reclutas identificados en La Habana y Sancti Spíritus.

Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que el reclutamiento de cubanos fue posible gracias a la permisividad —o colaboración— del aparato estatal cubano.

Cada vuelo, cada silencio y cada acuerdo diplomático encajan en una coreografía política entre La Habana y Moscú.

Conclusión: pobreza, propaganda y guerra ajena

El caso Smírnova deja de ser una simple historia de estafa.

Hoy se perfila como un eslabón dentro del sistema de reclutamiento extranjero de Rusia, donde la necesidad económica de los cubanos se entrelaza con la maquinaria propagandística del Kremlin.

En esa alianza silenciosa, la pobreza cubana se exporta como carne de cañón, y cada vuelo desde Varadero marca un nuevo capítulo en una guerra que no les pertenece.

FUENTE: cibercuba.com