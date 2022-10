Represores de las protestas en la calle Línea en el Vedado lanzan amenazas con un AK-47

Yosvany Armando Simón Gil, uno de los hombres vestidos de civil que actuó con violencia contra manifestantes del Vedado, La Habana , hizo una declaración pública en Facebook en la que no descartó seguir usando la violencia contra quienes expresen su malestar en las calles.

"A todas las amistades que se han preocupado por la situación generada alrededor de mi familia en las redes sociales, muchas gracias, y no se preocupen: perro que ladra no muerde", escribió Simón Gil, quien este miércoles borró la publicación.

"A los amiguitos y amiguitas que se han dedicado a difamar sobre nuestras personas en las redes, dos cosas: creo y respeto la diversidad en el más amplio sentido, pero no creo en la falta de respeto y mucho menos en el cacareo, la manipulación y la mentira, y lo otro es que agreguen este apellido a sus listas", añadió.

Screen Shot 2022-10-05 at 11.56.06 AM.png

"Nunca he ofendido a nadie, ni lo voy a ofender, pero la lista no es de víctimas, es la lista de tres AK 47 que van a convertir en Zombis a unos cuantos que quieran venir a amenazar nuestra paz y la seguridad de nuestros hijos[sic]", escribió.

"A nosotros nos sobran dos cosas que a ustedes les falta. 'Si deshecha en menudos pedazos, llega ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos, la sabrán defender todavía'. No hay miedo. Aquí no se rinde nadie, coj... [sic]", terminó su publicación.

Según señaló Simón Gil en comentarios a su publicación, tras ser expuesto en redes sociales ha recibido numerosas amenazas por la misma vía.

Para ilustrar su declaración, el represor compartió una imagen de él con sus otros dos hermanos, Yuriesky y Yoel Simón, quienes también integraron los grupos paramilitares de choque y han sido igualmente identificados. La violencia de estos hermanos contra una mujer en pleno Vedado fue captada por los fotógrafos de la agencia AP.

Screen Shot 2022-10-05 at 11.52.37 AM.png

Periódico Cubano obtuvo una declaración de Yoel Simón en la que asume su rol y afirmó que no tiene miedo: "me siento revolucionario y me siento cubano y hay que matarme por esto", dijo.

La ONG Cubalex dio más detalles sobre Yuriesky Simón (pulóver color salmón en la imagen de la agencia norteamericana), "identificado como agente del Estado que participó en la convocatoria del régimen a reprimir al pueblo en las calles".

"Actualmente se desempeña como director de aseguramiento y servicio de la Dirección Nacional de los Joven Club. Junto a su hermano Yoel Simón participó en acciones violentas contra los manifestantes en La Habana", señaló la asesoría legal.

l proyecto independiente de periodismo de datos Invntario ha localizado 55 protestas en Cuba desde el pasado 29 de septiembre, ocurridas en 49 zonas de 16 municipios en cuatro provincias. Solo 48 de ellas se produjeron en La Habana. El proyecto apuntó este martes en Twitter que han verificado protestas en todos los municipios excepto en Habana Vieja, Centro Habana, Regla y Cotorro.

El domingo, en actitud de "ofendido", Miguel Díaz-Canel negó toda legitimidad a las protestas que por estos días están protagonizando los cubanos, golpeados por los prolongados apagones, la falta de agua y el hambre. El gobernante acusó a un grupo de los manifestantes de cometer actos vandálicos y promover "expresiones contrarrevolucionarias" y los amenazó con aplicarles todo el "rigor de las leyes".

El grupo de monitorio de detenciones Justicia 11J elevó a 26 el número de detenciones que han podido registrar por las protestas. La plataforma sumó el martes seis arrestos más ejecutados desde el domingo pasado.

"Los r eportes sobre personas heridas y brutalmente golpeadas en protesta, y actualmente en detención, son alarmantes. También nos preocupa la situación de las mujeres y madres (como el caso de Hillary Gutiérrez, quien tiene una niña de seis años), pues hemos observado que son especialmente vulnerables en prisión", alertó la plataforma.

Fuente: