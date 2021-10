Reportan escasez de gasolina en La Habana: "Se acaba enseguida y las colas son enormes"

“Llevo más de cinco horas en la cola y esto no camina. Me quedé varado sin combustible porque hace varios días que no hay en ningún lugar, ahora pasé y vi la cola y aquí mismo me quedé sin gasolina, estoy empujando mi auto a ver si logro llegar y comprar, pero esto es un infierno”, declaró a este diario Camilo González, un chofer que se encontraba en la cola en un Cupet del municipio Boyeros.