Régimen cubano revela la identidad de 32 militares muertos en Venezuela durante la captura de Maduro

La Habana admite por primera vez bajas de las FAR y el MININT en “misiones internacionales” y confirma presencia armada en Venezuela

La Habana. El régimen cubano hizo públicas este lunes las identidades de 32 militares cubanos fallecidos en Venezuela el pasado 3 de enero , durante la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro , según informaciones difundidas por medios y voceros oficiales.

La revelación fue compartida en redes sociales por el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso , quien publicó fotografías y nombres de los uniformados, identificados como miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT) .

De acuerdo con la versión oficial, los militares “cumplían misiones a solicitud de órganos homólogos de la República Bolivariana de Venezuela” , una admisión que confirma la presencia militar cubana en ese país, negada durante años por La Habana.

El listado incluye oficiales de alto rango, capitanes, tenientes y suboficiales , con edades comprendidas entre 26 y 67 años . Entre los nombres divulgados figuran los coroneles Humberto Alfonso Roca Sánchez (67) y Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62) , así como los mayores Ismael Terrero Ge, Rodney Izquierdo Valdés y Rubiel Díaz Cabrera .

Según la nota institucional, los fallecidos murieron en combate directo o como consecuencia de bombardeos durante el operativo. El Ministerio del Interior los describió como “héroes que pusieron en alto el sentir solidario del pueblo cubano”.

Screenshot 2026-01-06 at 9.09.17AM

Listado oficial de militares cubanos fallecidos

Combatientes del MININT

Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67)

Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62)

Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51)

Mayor Ismael Terrero Ge (47)

Capitán Yoel Pérez Tabares (48)

Capitán Adriell Adrián Socarrás Tamayo (32)

Teniente Coronel Orlando Osoria López (49)

Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53)

Mayor Hernán González Perera (43)

Capitán Bismar Mora Aponte (50)

Primer Teniente Yorlenis Revé Cuza (38)

Primer Teniente Alejandro Rodríguez Royo (35)

Primer Teniente Erdwin Rosabal Ávalos (35)

Primer Teniente Daniel Torralba Díaz (34)

Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32)

Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26)

Primer Teniente Yandrys González Vega (45)

Primer Teniente Yordanys Marlonis Núñez (43)

Primer Teniente Yunior Estévez Samón (32)

Teniente Yoandys Rojas Pérez (46)

Primer Suboficial Giorki Verdecia García (30)

Combatientes de las FAR

Capitán Adrián Pérez Beades (34)

Suboficial Mayor Suriel Godales Alarcón (42)

Soldado (ret.) Adelkis Ayala Almenares (45)

Soldado (ret.) Alexander Noda Gutiérrez (48)

Soldado (ret.) Ervis Martínez Herrera (52)

Soldado (ret.) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55)

Soldado (ret.) Juan David Vargas Vaillant (54)

Soldado (ret.) Rafael Enrique Moreno Font (35)

Soldado (ret.) Luis Alberto Hidalgo Canals (57)

Soldado (ret.) Luis Manuel Jardines Castro (59)

Soldado (ret.) Sandy Amita López (37)

Duelo nacional y giro discursivo

La publicación se produjo un día después de que Miguel Díaz-Canel decretara duelo nacional y ordenara la suspensión de actividades festivas. El reconocimiento oficial contradice la narrativa sostenida durante años, que reducía la cooperación cubana en Venezuela a misiones médicas y asesorías civiles.

La admisión de bajas militares en “misiones internacionales” abre interrogantes sobre el alcance real del despliegue cubano y la naturaleza de esas operaciones en un contexto de alta tensión regional.