Cuba prepara homenajes a 32 militares muertos durante el asalto de EEUU a Venezuela

LA HABANA (AP) — El gobierno cubano comenzó a preparar lo que espera sea una masiva muestra de unidad nacional ante la llegada el jueves de los cuerpos de los 32 militares cubanos fallecidos durante la operación en Venezuela en la cual el expresidente Nicolás Maduro fue capturado.

Trabajadores ondean la bandera cubana a media asta en la Tribuna Antiimperialista, cerca de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el lunes 5 de enero de 2026, en memoria de los cubanos fallecidos dos días antes en Caracas, Venezuela, durante la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. (Foto AP/Ramón Espinosa)
La recepción y honras fúnebres del jueves y una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos en la isla que tendrá lugar al día siguiente se producen en el marco de una serie de amenazas de la administración del mandatario estadounidense Donald Trump contra la isla.

Medios de prensa locales mostraron el miércoles las imágenes del presidente cubano Miguel Díaz-Canel mientras firmaba un libro de condolencias abierto en la embajada de Venezuela en La Habana.

“Gran dolor e indignación provocó en el pueblo cubano el vil y criminal ataque a la hermana Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores”, escribió Díaz-Canel.

“Sentidas condolencias y el homenaje revolucionario a las mujeres y hombre de Venezuela y a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, en defensa de Cuba, en defensa de América Latina y el Caribe”, agregó el mandatario.

Durante los días previos las autoridades indicaron que los restos mortales de los militares llegarán vía aérea en la mañana del jueves y serán instalados en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas, a un costado de la Plaza de la Revolución, para que la población les rinda homenaje. El viernes tendrá lugar el mitin de protesta frente a la sede diplomática estadounidense en la capital.

Se espera que distintos actos de recordación se celebren también en las provincias del país.

Cuba dio a conocer los nombres y los rangos de 32 militares —de entre los 60 y 26 años— que formaban parte de la guardia del mandatario en el asalto a su residencia el 3 de enero. Había miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, las dos dependencias de seguridad de la isla.

Las autoridades de Cuba y Venezuela indicaron que los uniformados formaban parte de convenios de protección entre ambos países.

Durante la semana pasada, Trump incrementó sus amenazas a Cuba para que se avenga a pactar con Estados Unidos. Washington mantiene severas sanciones a la isla desde hace más de 60 años presionando por un cambio de modelo político. En el último lustro, esas medidas de asfixia contribuyeron a desencadenar una fuerte crisis económica.

FUENTE: AP

