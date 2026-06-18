Raúl Castro desesperado respalda reformas económicas en Cuba y el PCC exige un "cambio de mentalidad" urgente

El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobó este miércoles un amplio paquete de transformaciones económicas y sociales durante un Pleno Extraordinario celebrado en La Habana, en una decisión que el régimen presenta como un intento de enfrentar la peor crisis económica que atraviesa la isla en décadas.

La reunión estuvo encabezada por Miguel Díaz-Canel, primer secretario del PCC y presidente de la República, y contó con el respaldo explícito de Raúl Castro, quien participó mediante videoconferencia y avaló oficialmente las propuestas.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue el mensaje enviado por Raúl Castro, leído ante los miembros del Comité Central.

Según el documento divulgado por medios oficiales, el ex gobernante aseguró estar “plenamente de acuerdo” con las transformaciones propuestas y advirtió que el verdadero desafío no será aprobarlas, sino ejecutarlas con rapidez y eficacia.

“Tan o más importante que la aprobación misma de estas transformaciones es su implementación adecuada y oportuna”, expresó Castro.

La intervención fue interpretada por analistas como una señal de respaldo político a un proceso de reformas que el Gobierno considera indispensable para intentar frenar el deterioro económico.

Más apertura económica y espacio para la inversión privada

Entre las medidas aprobadas figuran cambios significativos en el funcionamiento de la economía cubana.

El plan contempla una mayor apertura al capital privado nacional y extranjero, descentralización territorial, modernización bancaria, reducción del aparato ministerial y nuevas facultades para los municipios.

Las autoridades también anunciaron que los gobiernos locales podrán importar, exportar y administrar divisas sin intermediarios, mientras que los cubanos residentes en el exterior podrán participar en proyectos de inversión en condiciones similares a otros actores económicos.

Asimismo, se prevé una reducción de ministerios, que pasarían de 27 a entre 20 y 21 organismos.

“El problema es la mentalidad”

Aunque las reformas recibieron respaldo dentro del aparato político, varios participantes coincidieron en que el principal obstáculo será cultural y administrativo.

De acuerdo con el reporte oficial de Cubadebate, numerosos dirigentes alertaron que la implementación requerirá un profundo “cambio de mentalidad” dentro de las estructuras estatales.

“El análisis de los riesgos y la capacidad de medir resultados serán elementos decisivos para que las transformaciones tengan éxito”, señalaron durante el debate.

Osnay Miguel Colina, dirigente sindical, calificó las medidas como “valientes y audaces”, pero insistió en la necesidad de una aplicación rigurosa y coordinada.

Por su parte, la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García, advirtió sobre el riesgo de que el proceso incremente las desigualdades sociales y genere una mayor concentración de riqueza.

Reformas en medio de una crisis histórica

La aprobación de este paquete ocurre en un contexto extremadamente complejo para la economía cubana.

Proyecciones de organismos internacionales apuntan a una nueva contracción del Producto Interno Bruto en 2026, mientras la isla enfrenta una severa crisis energética, escasez de combustible, desplome del turismo, caída de la producción azucarera y una creciente emigración.

En varias provincias los apagones superan las 20 horas diarias, mientras que la producción nacional continúa muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.

El próximo paso: la Asamblea Nacional

Tras recibir la aprobación del Comité Central del PCC, las reformas serán analizadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en una sesión extraordinaria convocada para este jueves.

El Gobierno busca acelerar el proceso institucional para comenzar la implementación de las medidas en los próximos meses, mientras crece la presión económica y social sobre el país.