americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Partido Comunista de Cuba es convocado extraordinariamente para debatir medidas económicas

LA HABANA (AP) — El Comité Central del poderoso Partido Comunista de Cuba (PCC) convocó el miércoles de manera extraordinaria a un plenario tras los anuncios de la semana pasada del presidente Miguel Díaz-Canel sobre un paquete de reformas que buscan una mayor apertura económica.

ARCHIVO – Un hombre pasa junto a una gasolinera que se ha quedado sin combustible, situada cerca de la embajada de Estados Unidos, que se divisa al fondo, el 7 de febrero de 2026, en La Habana, Cuba. (Foto AP/Ramón Espinosa, archivo)
ARCHIVO – Un hombre pasa junto a una gasolinera que se ha quedado sin combustible, situada cerca de la embajada de Estados Unidos, que se divisa al fondo, el 7 de febrero de 2026, en La Habana, Cuba. (Foto AP/Ramón Espinosa, archivo) AP

También de manera sorpresiva fue convocada para el jueves una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, el Parlamento, que le dará seguimiento a la reunión del partido.

El PCC, cuyo primer secretario es Díaz-Canel y el único con reconocimiento legal, no es un partido electoral –no se presenta a comicios--, sino que por la Constitución orienta a los otros poderes, incluido el Legislativo, sobre la dirección del país.

La semana pasada, y sin dar detalles o plazos de aplicación, Díaz-Canel dijo a periodistas que las reformas contemplarían la ampliación de autorizaciones para la creación de empresas privadas —recién permitidas este lustro—, que se admitirá a cubanos residentes en la isla y el exterior como inversores en el sector del turismo y una mayor libertad a las empresas estatales que incluye su asociación con privados.

También anticipó modificaciones en el mercado cambiario y la posibilidad de que negocios privados puedan importar y exportar sin intermediación estatal –como se hace actualmente--.

Díaz-Canel a su vez anticipó el debate de una ley —ya en el Parlamento— para reducir el Estado y llevar a 20 los 27 ministerios actuales.

El anuncio se produjo en medio de la paralización económica provocada por el cerco petrolero que el presidente estadounidense Donald Trump impuso en enero y que ha agravado la crisis económica que la isla atraviesa desde hace cinco años.

El cerco energético tiene un serio impacto en la vida diaria de los cubanos, que padecen apagones de hasta 20 horas diarias y limitaciones en los servicios de salud, el transporte, la industria y la educación.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Cuba crea una Policía de Migración armada con facultades para detener e inspeccionar desde noviembre

Cuba crea una Policía de Migración armada con facultades para detener e inspeccionar desde noviembre

Hallan muerta a una cubana en Las Vegas junto a un hombre dentro de una camioneta: investigan el caso

Hallan muerta a una cubana en Las Vegas junto a un hombre dentro de una camioneta: investigan el caso

Protesta masiva sacude Centro Habana a metros del Capitolio en vísperas del Pleno del Partido Comunista

Protesta masiva sacude Centro Habana a metros del Capitolio en vísperas del Pleno del Partido Comunista

El vicepresidente, JD Vance, habla en una aparición en el programa Hannity el lunes 15 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto by Charles Sykes/Invision/AP)

Acuerdo provisional entre EEUU e Irán evita lo más espinoso: el programa nuclear de Teherán

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante una cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026. (AP Foto/Vadim Ghirda)

Zelenskyy dice que los líderes del G7 prometen más ayuda vital a Ucrania contra Rusia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter