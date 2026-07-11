¿Preparan escaño para El Cangrejo? Asamblea Nacional de Cuba sesionará el 29 de julio

La Asamblea Nacional del Poder Popular fue citada para celebrar su séptimo período ordinario de sesiones el próximo 29 de julio en el Palacio de Convenciones de La Habana. La convocatoria llega en medio de una creciente visibilidad pública de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, conocido como “El Cangrejo”, y de especulaciones sobre una eventual incorporación al Parlamento.

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba fue convocada para celebrar el 29 de julio de 2026 su Séptimo Período Ordinario de Sesiones , correspondiente a la X Legislatura.

La cita tendrá lugar a las 9:00 de la mañana en el Palacio de Convenciones de La Habana , según la convocatoria firmada por Esteban Lazo Hernández , presidente del Parlamento cubano.

La disposición fue publicada en una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial y difundida por el sitio oficial de la Asamblea Nacional.

La sesión parlamentaria llega en uno de los momentos más delicados para el régimen cubano.

La isla enfrenta apagones prolongados, colapsos del Sistema Electroenergético Nacional, escasez de combustible, falta de alimentos y medicamentos, inflación, deterioro de los servicios públicos y una creciente ola de protestas ciudadanas.

En ese contexto, cualquier movimiento dentro del Parlamento es leído con atención por observadores, analistas y sectores del exilio.

Agenda oficial: economía, presupuesto y proyectos de ley

El Parlamento informó que en la sesión se abordarán temas de alta sensibilidad para el país.

Entre ellos figuran la implementación de las transformaciones económicas y sociales, la actualización de la ejecución del Presupuesto del Estado en 2026, la liquidación del Presupuesto de 2025 y el análisis de varios proyectos de ley.

También quedan pendientes normas de alcance nacional, como la Ley de Tierras Agropecuaria y Forestal, el Código de Trabajo, la Ley de la Vivienda y una posible reorganización de la Administración Central del Estado.

El ruido político: ¿un escaño para El Cangrejo?

La convocatoria ocurre mientras crecen las versiones sobre una eventual incorporación de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, al Parlamento cubano.

Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, ha ganado visibilidad pública en las últimas semanas tras aparecer vinculado a contactos entre La Habana y Washington.

Aunque no ocupa un cargo oficial en el Gobierno cubano, su figura ha pasado de los círculos de seguridad familiar de Raúl Castro a entrevistas internacionales, reuniones sensibles y debates sobre el futuro político y económico de la isla.

No hay confirmación oficial de su postulación

Hasta ahora, ninguna institución cubana ha confirmado que Raúl Guillermo Rodríguez Castro vaya a ser postulado, elegido o incorporado como diputado.

Tampoco se ha informado oficialmente sobre elecciones municipales destinadas a cubrir vacantes antes de la sesión del 29 de julio.

Por esa razón, la posibilidad de un escaño para El Cangrejo debe tratarse como una hipótesis política, no como un hecho confirmado.

Sin embargo, la coincidencia entre su creciente protagonismo y la convocatoria parlamentaria ha alimentado las especulaciones.

La hipótesis de una elección municipal previa

El periodista y analista José Raúl Gallego planteó en redes sociales una posible vía para incorporar a Rodríguez Castro al Parlamento.

Según esa hipótesis, el Consejo de Estado podría promover una elección municipal previa para cubrir una vacante y, posteriormente, incorporar al candidato elegido como diputado a la Asamblea Nacional.

Ese mecanismo permitiría formalizar su entrada al órgano legislativo sin una competencia plural real.

La teoría no ha sido confirmada por el Gobierno, pero ha circulado ampliamente entre analistas y usuarios interesados en los movimientos internos del régimen.

Cómo funciona el sistema electoral cubano

El sistema electoral cubano no permite competencia multipartidista ni campañas electorales libres como en democracias pluralistas.

Las candidaturas pasan por comisiones y mecanismos institucionales subordinados al aparato estatal y político controlado por el Partido Comunista de Cuba.

Aunque formalmente existen elecciones, el sistema no ofrece garantías para que opositores o candidatos independientes compitan en igualdad de condiciones por cargos legislativos.

Por eso, una eventual incorporación de una figura como El Cangrejo sería interpretada como una decisión política tomada desde arriba.

El antecedente familiar

La posible entrada de Raúl Guillermo Rodríguez Castro al Parlamento también despierta interés por su linaje político.

Es nieto de Raúl Castro e hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exjefe de GAESA, el conglomerado militar que controla sectores estratégicos de la economía cubana.

Su padre también integró la Asamblea Nacional.

Esa trayectoria familiar alimenta la lectura de que una eventual designación de El Cangrejo no sería casual, sino parte de una operación de continuidad dentro del poder.

La entrevista que cambió su perfil público

Las especulaciones aumentaron después de que Rodríguez Castro concediera una entrevista poco habitual a un medio estadounidense.

En esa conversación habló sobre la relación entre Cuba y Estados Unidos, el deterioro económico de la isla, las reformas anunciadas por el régimen y la posibilidad de negociar directamente con Donald Trump.

También se mostró dispuesto a participar en un proceso si “la Revolución” lo necesitaba.

La entrevista elevó su perfil y lo colocó en el centro de una pregunta incómoda para La Habana: ¿qué papel real desempeña el nieto de Raúl Castro?

Washington observa a El Cangrejo

Medios internacionales han señalado que Rodríguez Castro, aunque sin cargo formal, ha estado asociado a contactos sensibles entre Cuba y Estados Unidos.

Reuters reportó que su disposición a negociar con Trump generó especulaciones sobre posibles divisiones o movimientos dentro de la estructura de poder cubana.

Luego, el primer ministro Manuel Marrero Cruz salió a defender la unidad interna del régimen y afirmó que el equipo que conversa con Washington cuenta con el apoyo y mandato de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.

De custodio a posible operador político

La versión oficial intenta presentar a El Cangrejo como alguien vinculado esencialmente a la seguridad de su abuelo.

Pero sus declaraciones, entrevistas, vínculos familiares y presencia en conversaciones de alto nivel sugieren un perfil más complejo.

No es un ministro ni un diputado.

Pero tampoco parece un simple escolta.

Esa ambigüedad es precisamente la que alimenta la pregunta sobre si el régimen está preparando su entrada formal a la política institucional.

Un Parlamento sin sorpresas reales

La Asamblea Nacional cubana suele funcionar como órgano de ratificación de decisiones ya tomadas por la cúpula del Partido Comunista.

Las sesiones parlamentarias están marcadas por unanimidad, discursos oficiales y aprobación de medidas previamente definidas.

En ese contexto, si una figura de peso familiar como El Cangrejo fuera incorporada en algún momento, difícilmente ocurriría como resultado de un debate público abierto.

Sería una señal de sucesión, continuidad o reacomodo interno del poder.

Crisis económica y reformas bajo presión

La sesión del 29 de julio también servirá para revisar las transformaciones económicas anunciadas por el régimen.

En junio, La Habana presentó un paquete de 176 medidas que incluyen banca privada, casas de cambio, inversión extranjera ampliada, participación de capital privado y nuevas reglas para el sector no estatal.

Washington calificó esas reformas como insuficientes si no vienen acompañadas de apertura política, liberación de presos políticos y garantías de derechos.

La sombra de GAESA

La posible proyección de El Cangrejo no puede separarse del peso de GAESA.

El conglomerado militar ha sido señalado como el centro económico del poder cubano y ha recibido nuevas sanciones de Estados Unidos durante 2026.

Por su vínculo familiar con López-Calleja y Raúl Castro, Rodríguez Castro aparece asociado al corazón del poder económico-militar de la isla.

Si llegara al Parlamento, su presencia podría interpretarse como una institucionalización de ese poder familiar.

Una señal hacia dentro y hacia fuera

La eventual entrada de El Cangrejo en la Asamblea Nacional tendría dos lecturas.

Hacia dentro de Cuba, podría funcionar como señal de continuidad y disciplina para cuadros del Partido, las FAR y el MININT.

Hacia fuera, podría presentarse como la formalización de un interlocutor capaz de participar en negociaciones con Estados Unidos sin desplazar abiertamente a Díaz-Canel.

Esa doble lectura explica por qué la convocatoria del Parlamento genera tanto interés político.

La sucesión que el régimen no admite

La Habana evita hablar de sucesión familiar.

El discurso oficial sostiene que las decisiones pasan por instituciones, el Partido Comunista y órganos del Estado.

Pero la aparición de Raúl Guillermo Rodríguez Castro en un momento de crisis extrema revive la idea de que el verdadero poder sigue gravitando alrededor del apellido Castro, el aparato militar y las estructuras de seguridad.

La pregunta no es solo si tendrá un escaño.

La pregunta es si ya ejerce poder sin necesitarlo.