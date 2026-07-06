El Cangrejo dice que está listo para negociar con Trump el futuro de Cuba en medio de máxima presión

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como “El Cangrejo”, aseguró en su primera entrevista con un medio estadounidense que puede negociar con cualquier persona designada por Washington, incluido Donald Trump. Su aparición pública ocurre en medio de sanciones, apagones, crisis económica y contactos discretos entre La Habana y la administración estadounidense.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido popularmente como “El Cangrejo” , afirmó que está dispuesto a negociar con el presidente Donald Trump si recibe la oportunidad.

La declaración fue realizada durante una entrevista con USA Today , la primera concedida por Rodríguez Castro a un medio estadounidense.

“Puedo negociar con cualquier persona designada por Estados Unidos. Si se me da la oportunidad, claro que con Trump”, dijo el nieto del exgobernante cubano, según el reporte.

La frase coloca a “El Cangrejo” en el centro del delicado tablero entre Washington y La Habana, aunque oficialmente no ocupa ningún cargo dentro del Gobierno cubano.

Rodríguez Castro no tiene un puesto formal en el Ejecutivo cubano ni aparece como funcionario público de alto rango.

Sin embargo, su peso político proviene de su cercanía directa con Raúl Castro y de su trayectoria dentro del círculo de seguridad del régimen.

Es identificado como coronel del Ministerio del Interior y durante años fue una figura próxima a la protección personal de su abuelo.

Esa cercanía lo convierte en un posible canal informal entre la cúpula cubana y Estados Unidos, especialmente en momentos en que las vías diplomáticas tradicionales se encuentran estancadas.

Una entrevista desde la oficina de Raúl Castro

La entrevista fue realizada en junio en La Habana, durante dos días de conversaciones.

Según el reporte, Rodríguez Castro recibió al medio estadounidense en la oficina que perteneció a su abuelo en el Centro de Convenciones, sede del Parlamento cubano.

La escena tiene un fuerte simbolismo: un miembro de la familia Castro, sin cargo formal pero con acceso al núcleo del poder, hablando directamente con la prensa estadounidense sobre la posibilidad de negociar con Trump.

“Si la revolución me necesita, lo haré”

Durante la entrevista, Rodríguez Castro dijo que nunca ha tenido vocación política, pero dejó abierta la puerta a asumir un papel mayor si el régimen lo considera necesario.

“Nunca me ha interesado la política. Nunca ha sido una vocación mía. Pero si en algún momento la revolución me necesita, lo haré”, afirmó.

Al mismo tiempo, marcó límites claros: sostuvo que no sacrificaría los principios de la revolución de 1959 ni la soberanía nacional cubana.

Su mensaje combina pragmatismo negociador con continuidad ideológica.

El hijo de López-Calleja y heredero de un círculo clave

Raúl Guillermo Rodríguez Castro es hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien dirigió GAESA, el conglomerado militar que controla sectores estratégicos de la economía cubana.

Ese vínculo familiar lo sitúa en una intersección sensible: el apellido Castro, el aparato de seguridad y la estructura económica militar del régimen.

GAESA ha sido uno de los principales objetivos de las sanciones estadounidenses, por su control sobre turismo, puertos, tiendas en divisas, finanzas, logística y otros sectores rentables de la isla.

El Cangrejo y la crisis energética cubana

La declaración de Rodríguez Castro se produce en medio de una crisis energética extrema.

La administración Trump ha endurecido las sanciones contra Cuba, incluyendo medidas destinadas a bloquear o encarecer el suministro de petróleo hacia la isla.

El resultado ha sido una reducción severa de las importaciones energéticas y apagones que en algunas zonas del país se extienden durante casi todo el día.

En ese contexto, una posible negociación con Washington podría ser vista por La Habana como una vía para ganar oxígeno económico, aunque sin ceder en el terreno político.

Reunión con el director de la CIA en La Habana

Rodríguez Castro ya había aparecido en el centro de contactos sensibles entre ambos países.

En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana y se reunió con funcionarios cubanos, incluido el nieto de Raúl Castro.

Según reportes de AP, la conversación abordó temas de seguridad, estabilidad económica e inteligencia, en medio de una tensión bilateral creciente.

La visita de Ratcliffe fue una de las señales más claras de que, pese al discurso duro de Washington, existen canales directos de comunicación con figuras cercanas al poder cubano.

The National: “Cuba está lista para hablar”

Antes de la entrevista con USA Today, Rodríguez Castro ya había hablado con The National, medio con sede en Emiratos Árabes Unidos.

En esa conversación defendió que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos y que La Habana está dispuesta a una relación civilizada, basada en respeto e igualdad de condiciones.

También admitió que las negociaciones con Washington no habían dado frutos concretos.

“Me gustaría responder que sí a esa pregunta, pero la realidad es que no”, dijo entonces al ser consultado sobre avances reales.

Washington no se conforma con reformas económicas

La aparición pública de “El Cangrejo” ocurre después de que el régimen cubano aprobara un paquete de 176 medidas económicas, el mayor intento de reforma estructural en décadas.

Las medidas incluyen banca privada, casas de cambio privadas, participación de cubanos emigrados, inversión extranjera, compra de acciones y mayor espacio para empresas privadas.

Sin embargo, el Departamento de Estado ha calificado esos cambios como insuficientes y los ha descrito como señales superficiales si no vienen acompañadas de reformas políticas reales.

Marco Rubio y la presión contra GAESA

El secretario de Estado Marco Rubio ha encabezado una ofensiva de sanciones contra entidades vinculadas a GAESA y contra figuras del entorno del poder cubano.

Washington sostiene que la élite militar controla recursos que deberían beneficiar al pueblo cubano y que esos ingresos sostienen estructuras de represión, espionaje e influencia extranjera.

En ese marco, cualquier figura ligada a la familia Castro y al entorno de GAESA adquiere relevancia estratégica para la administración Trump.

¿Negociador real o mensaje del régimen?

La gran pregunta es si Rodríguez Castro habla como individuo, como emisario informal de Raúl Castro o como parte de una estrategia calculada del régimen para enviar señales a Washington.

Su disposición a negociar con Trump puede interpretarse como un gesto de apertura, pero también como un intento de ganar tiempo, aliviar sanciones y presentar al régimen como flexible sin comprometer cambios políticos.

Hasta ahora, el Gobierno cubano no ha confirmado oficialmente que “El Cangrejo” tenga mandato negociador formal.

Una frase que mueve el tablero Cuba-EE.UU.

La declaración de Rodríguez Castro llega en un momento de máxima tensión: sanciones, acusaciones judiciales, crisis energética, contactos de inteligencia y creciente presión de Washington para forzar cambios en la isla.

Que el nieto de Raúl Castro diga públicamente que negociaría con Trump no significa que exista un acuerdo en marcha.

Pero sí revela que dentro del entorno del poder cubano hay conciencia de que el diálogo con Estados Unidos podría convertirse en una pieza decisiva para el futuro inmediato de la isla.