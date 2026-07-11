Marco Rubio advierte al régimen cubano: reformas reales "antes de que sea demasiado tarde"

En el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, el secretario de Estado de Estados Unidos acusó a la dictadura cubana de mantener a cientos de ciudadanos presos por exigir derechos básicos y advirtió que Washington seguirá usando todas sus herramientas para presionar por cambios políticos y económicos reales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , lanzó este sábado una advertencia directa al régimen cubano en el quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 .

En un comunicado oficial del Departamento de Estado, Rubio afirmó que los líderes de Cuba deben comprometerse con reformas reales, paz y prosperidad “antes de que sea demasiado tarde” .

El mensaje fue publicado bajo el título “Cinco años después de las manifestaciones del 11 de julio, los cubanos merecen un futuro mejor” .

Rubio recordó que hace cinco años miles de cubanos salieron a las calles en decenas de ciudades para exigir derechos, oportunidades y dignidad.

Aquellas protestas fueron las mayores movilizaciones antigubernamentales registradas en Cuba desde 1959.

El secretario de Estado sostuvo que el régimen respondió con golpes, arrestos masivos y represión contra ciudadanos comunes que se manifestaban de forma pacífica.

Cientos siguen presos por pedir libertad

Rubio denunció que, cinco años después del 11J, cientos de cubanos siguen injustamente detenidos por reclamar derechos básicos.

Organizaciones independientes elevan la cifra total de presos políticos en Cuba por encima de los 1.300, incluyendo manifestantes, activistas, periodistas independientes, artistas, opositores y ciudadanos encarcelados por expresarse contra el régimen.

El comunicado reiteró el llamado de Washington a liberar de inmediato a todos los presos políticos.

Prisoners Defenders reporta nuevo récord represivo

Prisoners Defenders documentó 1.306 prisioneros políticos en Cuba ante el quinto aniversario del 11J.

La organización también reportó nuevos casos durante junio y alertó sobre un récord de menores encarcelados o procesados por motivos políticos.

Ese dato refuerza la denuncia de Rubio: la represión posterior al 11J no solo no terminó, sino que se ha convertido en una política permanente de control social.

Economía en caída libre

Rubio describió la economía cubana como una economía en caída libre tras décadas de represión, corrupción, mala gestión y control estatal.

Según el secretario de Estado, los cubanos enfrentan hambre, apagones, falta de medicamentos, escasez de alimentos y ausencia de oportunidades reales para prosperar dentro de la isla.

El diagnóstico coincide con una realidad cada vez más visible: el país atraviesa una de sus peores crisis económicas y energéticas desde el Período Especial.

Apagones nacionales y colapso del sistema eléctrico

El comunicado llega en una semana marcada por nuevos colapsos del Sistema Electroenergético Nacional.

El 6 de julio, Cuba sufrió un apagón nacional que dejó sin electricidad a casi toda la población.

Días después, otro fallo volvió a desconectar el sistema, confirmando la extrema fragilidad de una red envejecida, sin combustible suficiente y con termoeléctricas en estado crítico.

En varias provincias, los apagones han superado las 70 y hasta 80 horas consecutivas.

Washington ofrece ayuda, pero exige cambios

Rubio afirmó que la administración Trump ha ofrecido ayuda humanitaria, asistencia para la reconstrucción y la posibilidad de una nueva relación entre ambos países.

Pero dejó claro que cualquier acercamiento depende de reformas políticas y económicas reales.

La posición de Washington es que no basta con anuncios económicos parciales si el régimen mantiene el control absoluto, reprime el disenso y conserva intacto el aparato que encarcela a quienes protestan.

Crítica a las élites del régimen

Rubio acusó a la nomenclatura cubana de rechazar cualquier reforma significativa.

Según el comunicado, las élites del régimen priorizan perpetuar su control total sobre el pueblo cubano y mantener una ideología marxista fracasada antes que abrir el país a libertades reales.

La frase apunta directamente al núcleo de poder: Partido Comunista, aparato militar, Seguridad del Estado y conglomerados económicos vinculados a GAESA.

Seguridad nacional: Cuba como plataforma de adversarios

El secretario de Estado también vinculó la crisis cubana con la seguridad nacional estadounidense.

Rubio acusó al régimen de albergar operaciones militares, de inteligencia y de terrorismo de países enemigos de Estados Unidos a menos de 100 millas de territorio estadounidense.

La advertencia ocurre en medio de nuevas preocupaciones en Washington y Miami por los vínculos de La Habana con Rusia, Irán y otros adversarios estratégicos.

Sanciones contra GAESA y el aparato militar

La advertencia de Rubio llega tras una escalada sostenida de sanciones contra el régimen cubano durante 2026.

Washington ha golpeado entidades vinculadas al aparato económico-militar de la isla, incluyendo empresas financieras, logísticas, mineras y comerciales.

Entre las entidades sancionadas figuran estructuras relacionadas con GAESA, el conglomerado militar que controla sectores estratégicos de la economía cubana.

Las 176 reformas del régimen no convencen a Washington

En junio, el régimen cubano aprobó un paquete de 176 medidas económicas que incluye banca privada, casas de cambio, inversión extranjera ampliada y nuevos espacios para el sector privado.

Pero el Departamento de Estado las calificó como señales superficiales.

Para Washington, esas medidas buscan proyectar una falsa apertura sin tocar el monopolio político del Partido Comunista ni liberar a los presos políticos.

La calle vuelve a moverse en Cuba

El aniversario del 11J llega en medio de una nueva ola de protestas.

En junio se registró un récord de manifestaciones callejeras en Cuba, impulsadas por apagones, hambre, falta de agua, escasez y represión.

En julio, barrios de La Habana como Jaimanitas, Alamar, Guanabacoa y Santa Fe volvieron a reportar cacerolazos, quema de basura y gritos de “Libertad” y “Abajo la dictadura”.

Del reclamo por corriente al reclamo por libertad

Las protestas recientes muestran una evolución clara.

Muchas comienzan con reclamos por electricidad, agua o comida, pero terminan con consignas políticas contra el régimen.

Ese cambio preocupa a La Habana porque demuestra que la crisis material se está convirtiendo nuevamente en protesta cívica.

El apagón ya no es solo falta de luz. Es un detonante político.

Rubio promete seguir presionando

El comunicado concluyó con una promesa clara: Estados Unidos continuará usando todas las herramientas a su disposición para enfrentar las amenazas de seguridad nacional que plantea el régimen cubano y para impulsar reformas económicas y políticas.

Rubio presentó la presión estadounidense como una forma de apoyar al pueblo cubano y no a la élite gobernante.

El mensaje fue directo: el tiempo del régimen se agota si no acepta cambios reales.

Una advertencia en el momento más crítico

El quinto aniversario del 11J encuentra a Cuba en una situación explosiva.

El sistema eléctrico colapsa, la economía se hunde, las protestas regresan a las calles y los presos políticos siguen siendo el símbolo más visible de la represión.

En ese contexto, la advertencia de Marco Rubio funciona como mensaje diplomático, político y estratégico.

Para Washington, el régimen cubano aún puede elegir reformas reales.

Pero, según Rubio, debe hacerlo antes de que sea demasiado tarde.