Lionel Messi sufre distensión en el isquiotibial izquierdo y podría perderse el debut de Inter Miami

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Lionel Messi tiene una distensión en el isquiotibial izquierdo, una lesión que podría poner en duda su disponibilidad para el debut de temporada regular con el Inter Miami, el actual campeón de la MLS Cup. ante LAFC el 21 de febrero.

Lionel Messi del Inter Miami saluda a la afición antes del amistoso internacional ante el Atlético Nacional en Colombia el sábado 31 de enero del 2026. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

El equipo anunció la lesión el miércoles.

Messi, el MVP vigente de la MLS por segundo año consecutivo, anotó en un partido de pretemporada en Ecuador el fin de semana pasado, pero fue sustituido unos 12 minutos después de iniciada la segunda mitad, presumiblemente por el problema en el isquiotibial.

Inter Miami señaló en un comunicado: "Su regreso gradual a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días".

La lesión también implica que lo que se suponía sería el cierre de la pretemporada del Inter Miami ahora se jugará aproximadamente una semana después de su debut en la MLS. Inter Miami se enfrentará al club ecuatoriano Independiente del Valle en Bayamón, Puerto Rico, el 26 de febrero, y también está programada una práctica abierta como parte de ese viaje.

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

