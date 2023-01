Paso a paso: ¿cómo aplicar al nuevo programa parole para cubanos?

Los ciudadanos cubanos que estén fuera de Estados Unidos (en Cuba o en un tercer país) y no tengan ciudadanía, residencia o estatus de refugiado en un tercer país pueden calificar para este programa.

¿Qué hace falta para hacer una solicitud?

Necesitará un patrocinador en Estados Unidos que se comprometa a correr con determinados gastos de su estancia en Estados Unidos, incluidos los gastos médicos.

El patrocinador puede ser un familiar, otra persona o una organización. Usted también necesitará acceso a internet, un correo electrónico, un teléfono inteligente, un pasaporte válido y fondos para costear un pasaje a Estados Unidos. ¿Cómo funciona el programa? El patrocinador debe llenar el formulario I-134A Solicitud online de patrocinio y declaración jurada de patrocinio económico y enviar los documentos que se soliciten para comprobar que tiene los recursos financieros necesarios.

Si la solicitud del patrocinador es aprobada, el beneficiario cubano recibirá un correo de USCIS para crear una cuenta online y otras instrucciones. Más adelante, recibirá instrucciones para descargar la aplicación CBP One a su móvil.

El beneficiario tendrá que proveer información personal y una foto y asegurar que ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el COVID y otras vacunas.

Si la vacuna que recibió no está autorizada en Estados Unidos (como las vacunas producidas en Cuba), deberá asegurar que a su arribo a territorio estadounidense recibirá al menos una dosis de una vacuna aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Después de verificar la información, si la solicitud es finalmente aprobada, el beneficiario cubano recibirá una notificación para chequear su cuenta online. Usted recibirá una “autorización anticipada para viajar a Estados Unidos” válida por 90 días.

Esta autorización no es una visa ni un parole. Solo le permite llegar a un aeropuerto de Estados Unidos. Usted debe pagar el pasaje aéreo y sus gastos de viaje hacia el destino final. Este programa no es válido en la frontera estadounidense con México, o sea, usted no puede llegar con la autorización de viaje y solicitar parole en un punto fronterizo.

¿Tengo que hacer algún trámite en la embajada de Estados Unidos en La Habana?

No. Todo se realiza online y a través del teléfono. ¿Qué pasa una vez en el aeropuerto de Estados Unidos? Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza decidirá si le concede el parole bajo este programa luego de realizar más verificaciones, que incluyen la toma de datos biométricos como las huellas dactilares.

De modo similar a como sucede con las visas, USCIS advierte que la aprobación de una autorización anticipada para viajar no garantiza la entrada a Estados Unidos y que los agentes tienen discreción para otorgar el parole “debido a razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo.

” Algunas de las razones por las que podría ser rechazado en el aeropuerto incluyen representar “una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública” de Estados Unidos.

¿Puedo trabajar después de entrar a Estados Unidos Sí, puede solicitar una tarjeta de la seguridad social y permiso de trabajo bajo este programa.

¿Puedo solicitar residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano?

“Sí, absolutamente. Los cubanos que entran a los Estados Unidos bajo este proceso nuevo [lo hacen de manera] legal y pueden aplicar después de un año para ajustar su estatus bajo esa ley,” dijo Blas Nuñez-Neto, Subsecretario Interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional a periodistas el viernes. Para más información puede visitar la página web https://www.uscis.gov/CHNV que estará también disponible en español próximamente.

FUENTE: elnuevoherald.com - NORA GÁMEZ TORRES