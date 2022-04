No quiero más 'Patria o Muerte' Otra periodista de la televisión cubana abandona la isla

"No sé cuántas veces he borrado este texto. Llevo un tiempo tratando de encontrar las palabras que necesito decir, las correctas, las difíciles. El día que me fui de Cuba intenté tomarme esta foto para el recuerdo y juro que creí que sonreía ", inició su publicación.

" Comencé a irme cuando se me propuso reprimir a mis paisanos, y una vez me negué a hacerlo, vi la verdadera cara del monstruo en el que han convertido a mi país . Un país que se cayó ante mis ojos, un país que solo en mi cabeza existió", dijo.

"Comencé a irme cuando sabía que era vocera de mentiras en una emisora radial. Me avergonzaba saber que la gente oiría que era la locutora Amanda Toirac la que leía aquello. Aquello que todos sabemos que no es verdad. Y yo me estaba prestando para eso. Comencé a irme cuando me descubrí cómplice y deshonesta. Y yo ya no podía sentirme más así", añadió.

"Yo no quiero más tener que hablar bajito si del Gobierno se trata. Yo no quiero más MLC. Yo no quiero más aceite a 700 pesos ni bolsa de leche a 1200. Yo no quiero más Patria o Muerte. Yo no quiero más moringa, ni avestruz, ni leche de cucaracha, ni Viva la Salchicha. Yo no quiero más Alma Mater sin Armando. Yo no quiero más Dictador de mi Corazón", escribió.

"Yo nunca quise irme. Una parte de mí se quedó allí, en ese país que se derrumba, pero que amo tanto. No soy feliz. Dejo a mi abuely. A mis amigos. Dejo ese abrazo que supo a despedida. Dejo mi mar. Dejo aquel amor que me atravesó el pecho. Dejo todo por cuanto luché. Dejo mi casa, mis recuerdos. Mi vida entera. Me fui de Cuba. Lloro", afirmó.

En palabras de la joven locutora, "no hay selva, ni río, ni desierto, ni frontera", en que no se pregunte si hizo lo correcto.

"No hay día que no me duela. Dios bendiga a todos los que salimos en busca de nuestros sueños, y le dé paz a aquellos que perdieron la vida intentando cumplirlos. Que llegue el día en que un post como este, no sea necesario. Viva Cuba libre", concluyó.

Toirac estudió Arte Teatral en el Instituto Superior de Arte de La Habana y se graduó de Licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Universidad de La Habana.

En la publicación de la joven, el humorista cubano Diego Álvarez, Cortico de Pateando la lata, se mostró sorprendido: "Ñooo!! Me quede con un pozuelo lleno de croquetas en la puerta de tu casa. Me dijeron que saliste a hacer gestiones. ¡Ahora leo que la gestión es larguísima! ¡Bueno! Estas croquetas me las comeré por ti. ¡Suerte!"

"Hermana aquí nos quedamos muchos que te queremos y que velaremos por tus recuerdos. No te desanimes, hay decisiones duras en la vida que son sí o sí. ¡Avanza con tu nueva vida, que aunque siempre estará atada a la anterior, no deja de ser nueva y vive! Vive lo que te propusiste y vive por los que no podemos, o no nos atrevemos o simplemente no queremos. ¡Vive corazón! Un beso y mis mejores deseos siempre. De más está decirte que aquí estaré para ti siempre", dijo otro seguidor.

"Nunca es tarde para liberarse de tanta doble moral que se come el alma de esta nación. Nunca es tarde para recuperar la honestidad y salirte de tantas mentiras. Eres libre", le dijo otro usuario, aunque alguno la acusa de ser una "infiltrada" y una "comunista arrepentida".

Aunque Amanda Toirac no precisa si llegó a llegará a Florida, cada vez son más frecuente los voceros y periodistas vinculados a la propaganda oficial cubana que encuentran refugio en EEUU.

El caso más reciente es el de Maray Suárez, de reportera del NTV a coach emocional en Miami.

A mediados de marzo pasado, el joven locutor de la emisora oficial Radio Rebelde y presentador de la televisión Alejandro Quintana Morales anunció a través de sus redes sociales que había llegado al país donde se podría "sentir libre".

Su partida se produjo apenas una semana después de que se hiciera pública la salida del país de Yunior Smith Rodríguez, periodista y ex conductor del Noticiero Estelar de la televisión estatal.

Cuba experimenta su mayor éxodo en 25 años, iniciado después que el Gobierno abriera los aeropuertos a los vuelos comerciales en noviembre de 2021 y Nicaragua, aliado político de La Habana, eximiera de visado a los cubanos. Desde entonces, decenas de miles de personas usan esa vía para alcanzar y cruzar la frontera sur de EEUU.

Fuente: diariodecuba.com