Niegan Parole Humanitario al hijo del primer ministro de Cuba, Manuel Marrero

Screenshot 2024-05-23 at 5.21.59PM.png

El programa de Parole Humanitario, instaurado por el presidente Joe Biden para inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, ha permitido la llegada de más de 435,000 personas de estos países hasta mediados de abril.

Este programa es discrecional y permite a los oficiales otorgar un parole de hasta dos años a los beneficiarios. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aclara que un beneficiario no es elegible si no aprueba la investigación de antecedentes de seguridad nacional y pública o no merece un ejercicio favorable de discreción.

Screenshot 2024-05-23 at 5.22.38PM.png

Hasta la fecha, 95,500 cubanos han sido aprobados bajo este mecanismo, de los cuales 91,100 ya han arribado a territorio estadounidense. Los beneficiarios del Parole Humanitario pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y obtener la residencia permanente al año y un día de residir legalmente en Estados Unidos.

Screenshot 2024-05-23 at 5.21.50PM.png

La vida de lujos de los hijos y nietos de dirigentes cubanos, ocultada durante décadas, es cada vez más difícil de esconder con el incremento del acceso a Internet en Cuba. Recientemente, Martí Noticias reveló que dos sobrinas de Manuel Marrero se habían establecido en Cape Coral, Florida, una de ellas entrando por la frontera sur y la otra beneficiada con el parole humanitario.

Este mes, Martí Noticias también informó que a Liván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, se le negó el permiso de vuelo para viajar a Estados Unidos bajo el Parole Humanitario. En una conversación exclusiva con Martí Noticias, Fuentes Álvarez lamentó la decisión de las autoridades estadounidenses.

Screenshot 2024-05-23 at 5.22.10PM.png

FUENTE: www.martinoticias.com/ Mario J. Pentón