'Music is Me': Reguetonero cubano recién llegado a Miami se tatúa el cuello con un error gramatical

La frase elegida, “Music is me”, no tardó en generar reacciones en redes sociales por un notable error gramatical en inglés.

La pieza en cuestión combina un diseño tribal con la frase “Music is me”, un mensaje que, según el artista, refleja su pasión por la música y su esencia como creador. Sin embargo, para los usuarios de redes sociales, el tatuaje tiene una falla evidente: la construcción gramatical no es correcta en inglés.

Screenshot 2024-12-07 at 1.31.44PM.png

“I am music” (Yo soy la música).

La frase utilizada por el cantante, “Music is me”, no es gramaticalmente adecuada porque rompe esta regla fundamental del idioma inglés. Según el sitio especializado Test-English.com, los pronombres objeto, como “me”, no pueden cumplir la función de sujeto en oraciones afirmativas.

Screenshot 2024-12-07 at 1.32.21PM.png

Comparación con el español

En español, es común invertir las estructuras para dar énfasis, como ocurre con “La música soy yo”. No obstante, en inglés, este tipo de inversiones no son habituales ni correctas gramaticalmente.

Alternativas correctas

Si Bebeshito buscaba expresar su relación profunda con la música, podría haber optado por frases como:

“I am music” (Yo soy la música).

(Yo soy la música). “I embody music” (Yo personifico la música).

(Yo personifico la música). “Music is who I am” (La música es quien soy).

Estas alternativas no solo son gramaticalmente correctas, sino que también conservan un tono artístico y poético.

Reacciones en redes

El error no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes cuestionaron si el artista cuenta con un asesor o traductor para evitar este tipo de situaciones. Algunos internautas lo tomaron con humor, mientras que otros señalaron lo permanente que resulta un tatuaje mal escrito.

A pesar de la controversia, el cantante cubano continúa generando expectación por su próximo concierto en Miami, donde sus fanáticos podrán disfrutar de su música, dejando atrás —o tal vez no— el debate sobre su tatuaje.

FUENTE: periodicocubano.com - Cibercuba.com