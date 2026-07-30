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Parlamento cubano trata leyes para reducir el Estado y de vivienda

LA HABANA (AP) — La Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento cubano, abrió el jueves su última jornada de sesiones con una agenda que contempla la aprobación de una ley que reorganizará el Estado y reducirá sus ministerios y otra sobre vivienda.

Medios de prensa oficiales indicaron que el presidente Miguel Díaz-Canel encabeza el foro y que el exlíder Raúl Castro lo sigue por teleconferencia.

La reorganización del Estado fue anunciada en junio y contempla reducir de 27 a 20 los ministerios. Se producirán algunas fusiones y desaparecerán otros cuyos contenidos serán absorbidos por los restantes. Por ejemplo, el nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentación reunirá a los actuales de Agricultura y de la Industria Alimentaria.

En tanto, la nueva ley de vivienda permitirá que los ciudadanos tengan dos viviendas a su nombre en zonas urbanas –hasta ahora sólo se autoriza una— y una de descanso y que los emigrados no pierdan sus propiedades.

La víspera los diputados escucharon informes de varios funcionarios sobre la marcha de la economía isleña. Entre quienes comparecieron estuvo el primer ministro Manuel Marrero, quien aseguró que a raíz de la salida de las cadenas internacionales y de la caída del turismo –muchas líneas aéreas abandonaron sus rutas a la isla— se encuentran cerrados el 73% de los hoteles, informaron medios oficiales.

Además, el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva Fraga, informó que debido a las sanciones estadounidenses varias empresas navieras se vieron obligadas a dejar más de 7.000 contenedores en puertos del Caribe cargados con alimentos y medicinas para la isla.

Las consecuencias para la población han sido apagones de más de 20 horas diarias, cortes de internet, desabastecimiento de agua y medicinas y escasez de combustible.

El Legislativo cubano —que se reúne pocas veces al año— comenzó su actividad la víspera, el mismo día en que se formalizaron normas de apertura económica inusuales para Cuba.

FUENTE: AP

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