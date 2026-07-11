Cuba busca recuperar electricidad para la población tras caída de la red nacional

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Personas pasan el tiempo sentadas en el muro del Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el viernes 10 de julio de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa) AP

De acuerdo con reportes de la Unión Eléctrica y medios locales, la recuperación de la electricidad comenzó en lugares estratégicos como hospitales, centros de bombeo de agua para la población y de elaboración de alimentos.

Lázaro Guerra Hernández, directivo del Ministerio de Energía y Minas, dijo la víspera que la caída del Sistema Energético Nacional (SEN) ocurrida a las 4:30 de la tarde, hora local, del propio viernes obedeció a problemas técnicos en una línea que une las centrales provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus a partir de condiciones climáticas adversas.

El sábado, localidades como Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Villa Clara reportaron que comenzaban a crear “microislas” de generación eléctrica de camino a una interconexión.

En La Habana, la capital y la ciudad más poblada del país, se indicó que se normalizó la distribución a unos 108.000 clientes en la mañana del sábado. En algunos barrios la luz regresó por la madrugada, pero luego se volvió a cortar, constató The Associated Press.

Este es la cuarta caída del SEN en los que va del año —incluyendo una apenas el lunes pasado—, aunque se produjeron otras a nivel provincial o regional.

En enero el presidente estadounidense Donald Trump impuso un cerco energético a la isla y amenazó a terceros países con castigar con aranceles si vendían el vital crudo que la isla necesitaba. El efecto fue la agudización de las crisis que la nación caribeña ya padecía en este lustro producto de sanciones de Estados Unidos.

Washington busca presionar por cambios en el modelo político y económicos de la isla. Gobiernos de ambas naciones reconocieron que mantienen conversaciones pero se desconocen los detalles de estas. Las consecuencias para la vida cotidiana de la población fueron devastadoras con apagones diarios de más de 20 horas –incluso sin caída del SEN--, racionamiento del combustible para los vehículos, limitaciones en el transporte público, cancelación de vuelos y una semiparalización de la industria y la economía. FUENTE: AP

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