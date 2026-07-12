Colombia cerrará embajada en Cuba: nuevo canciller dice que no apoyará dictaduras

Omar Bula Escobar, próximo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Abelardo De la Espriella, anunció un giro radical en la política exterior colombiana: no habrá embajadas en Cuba ni Nicaragua porque, según afirmó, mantener representación diplomática en una dictadura equivale a legitimarla.

El próximo gobierno de Colombia, encabezado por el presidente electo Abelardo De la Espriella , cerrará o dejará sin funcionamiento embajadas en Cuba y Nicaragua como parte de una reingeniería del servicio exterior.

La decisión fue adelantada por Omar Bula Escobar , canciller designado, quien aseguró que la nueva administración no quiere respaldar a gobiernos que considera dictatoriales.

Su frase fue directa: “Una embajada en una dictadura legitima la dictadura” .

Bula Escobar afirmó que el nuevo gobierno colombiano no quiere apoyar a regímenes donde, según dijo, los derechos humanos han sido violados de manera flagrante.

El futuro canciller mencionó específicamente a Cuba y Nicaragua, dos gobiernos que han mantenido relaciones cercanas con sectores de la izquierda latinoamericana y con la administración saliente de Gustavo Petro.

“Nosotros no queremos apoyar dictaduras”, sostuvo el próximo jefe de la diplomacia colombiana.

Una ruptura con la política exterior de Petro

El anuncio marca un cambio profundo respecto a la política exterior del gobierno de Gustavo Petro.

Durante los últimos años, Colombia mantuvo una línea de acercamiento con La Habana y Managua, en sintonía con una visión regional más cercana a gobiernos de izquierda.

Con De la Espriella, la nueva Cancillería buscará restablecer alianzas que, según Bula, fueron deterioradas durante la administración anterior.

Entre esas prioridades aparecen Estados Unidos, Israel y países considerados ideológicamente afines al nuevo gobierno colombiano.

Cuba pierde otro aliado regional

Para el régimen cubano, el anuncio representa un golpe diplomático relevante.

La Habana ha buscado mantener influencia en América Latina mediante alianzas políticas, cooperación médica, vínculos partidistas y espacios multilaterales.

Colombia, por su peso geopolítico y por su historial como sede de procesos de paz y negociaciones regionales, ha sido un país importante para la diplomacia cubana.

Si el nuevo gobierno cierra la embajada o reduce la relación al mínimo, La Habana perdería un canal político clave en Sudamérica.

Bula habla de “reingeniería del servicio exterior”

El futuro canciller explicó que la decisión forma parte de una revisión más amplia del servicio exterior colombiano.

Según su visión, las embajadas deben responder a una política exterior pragmática, alineada con los intereses estratégicos del país y no con afinidades ideológicas hacia gobiernos autoritarios.

Bula Escobar también planteó revisar la relación de Colombia con organismos multilaterales como la OEA y la ONU, lo que anticipa una política exterior mucho más confrontacional frente a ciertos regímenes y más cercana a Washington.

Un canciller con experiencia en crisis humanitarias

Omar Bula Escobar llega al cargo con más de dos décadas de experiencia en escenarios internacionales.

Fue coordinador regional para América Latina del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y trabajó en contextos de guerra, hambre, crisis humanitarias y conflictos.

Su perfil técnico y humanitario fue presentado por el gobierno electo como una pieza clave para reorganizar la diplomacia colombiana.

Sin embargo, sus primeras declaraciones muestran que su gestión también tendrá un fuerte componente ideológico y geopolítico.

De la Espriella arma su gabinete

Bula Escobar se convierte en uno de los nombres centrales del gabinete de Abelardo De la Espriella, quien asumirá la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026.

El presidente electo ya ha anunciado varios ministros, entre ellos Rodrigo Lara Restrepo para Interior e Iván Cancino para Justicia.

El nuevo gabinete apunta a una agenda de derecha, seguridad, reordenamiento institucional y alineamiento con gobiernos conservadores de la región y de Estados Unidos.

Estados Unidos e Israel vuelven al centro

Bula dijo que Colombia buscará reconstruir relaciones deterioradas con países aliados, particularmente Estados Unidos e Israel.

Esa orientación marca distancia con la política exterior de Petro, quien tuvo fuertes tensiones con Israel y mantuvo un discurso crítico hacia Washington en varios momentos de su mandato.

El nuevo gobierno busca presentarse como un aliado confiable para democracias occidentales y gobiernos alineados con una visión anticomunista y de seguridad regional.

Un mensaje directo a La Habana

La frase de Bula sobre Cuba no fue diplomáticamente ambigua.

Al decir que una embajada en una dictadura legitima a la dictadura, el próximo canciller envió un mensaje político directo al régimen cubano.

No se trata solo de una reducción administrativa o presupuestaria.

El anuncio tiene carga simbólica: Colombia dejaría de tratar a La Habana como un socio político normal y pasaría a ubicarla en la categoría de régimen autoritario con el que no quiere mantener representación diplomática plena.

Nicaragua también en la mira

La decisión no se limita a Cuba.

Nicaragua, bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, también quedaría fuera de la estructura diplomática del nuevo gobierno colombiano.

Bula Escobar colocó a ambos países en el mismo grupo: regímenes donde, según su criterio, las violaciones de derechos humanos hacen incompatible una relación diplomática tradicional.

El mensaje apunta a construir una política regional más dura frente a dictaduras latinoamericanas.

Reacción esperada de La Habana

Aunque el gobierno cubano no ha respondido formalmente a estas declaraciones, es previsible que La Habana las denuncie como una agresión política o una subordinación de Colombia a Washington.

El régimen cubano suele presentar cierres diplomáticos, sanciones o críticas internacionales como parte de una campaña de aislamiento promovida por Estados Unidos.

Sin embargo, el anuncio refleja un giro regional más amplio: varios gobiernos de derecha en América Latina están adoptando posiciones más duras contra Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El impacto para los cubanos en Colombia

Una eventual reducción o cierre de la embajada colombiana en La Habana podría tener consecuencias prácticas para trámites consulares, cooperación, documentación y relaciones bilaterales.

También podría afectar a cubanos con vínculos familiares, migratorios o comerciales con Colombia.

Bula no detalló aún cómo se manejarán los asuntos consulares ni si quedará una sección mínima de atención por terceros países, canales multilaterales o representación concurrente.

Una decisión con carga ideológica y simbólica

Cerrar o dejar sin embajada a Cuba no cambia por sí solo la naturaleza del régimen cubano.

Pero sí envía una señal política fuerte: el nuevo gobierno colombiano no quiere normalizar relaciones con La Habana bajo las condiciones actuales.

Para el exilio cubano y sectores democráticos de la región, la medida puede leerse como un acto de presión moral.

Para los gobiernos de izquierda, será probablemente interpretada como una ruptura ideológica y un alineamiento con la agenda de Trump y Marco Rubio.

Colombia reordena su lugar en América Latina

La llegada de De la Espriella implica una reubicación de Colombia en el mapa regional.

El país pasaría de una diplomacia cercana a la izquierda latinoamericana a una política exterior de confrontación contra dictaduras y acercamiento a aliados conservadores.

La decisión sobre Cuba y Nicaragua será una de las primeras pruebas de esa nueva línea.

También marcará el tono de la relación con Venezuela, la OEA, la ONU, Estados Unidos e Israel.

El mensaje final de Bula

Omar Bula Escobar quiso dejar clara la filosofía de la nueva Cancillería.

Para él, la presencia diplomática en países gobernados por dictaduras no es neutral.

Es una forma de reconocimiento político.

Por eso, su frase resume el giro que viene: Colombia no quiere apoyar dictaduras.

Y Cuba está entre los primeros nombres de esa nueva lista diplomática.