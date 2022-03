Médico disidente cubano logra entrar en Estados Unidos

Cuando confirmó que había salido de Cuba, dijo que no era nada fácil: “con dolor en mis entrañas tuve que partir y separarme de la madre que me dio a luz y amo con todas mis fuerzas. Me separé de parte de mi familia, amistades (las pocas que quedan en Cuba), de recuerdos, de mi historia, de una nación que sufre y de un pueblo oprimido"

Embed

Fuente: martinoticias.com