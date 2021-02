Masacran a Díaz-Canel...en las redes

En realidad, no es que se eliminó la lista, sino que se cambió por otra. En lugar de una relación de actividades permitidas, ahora el régimen emitió un listado de las que son prohibidas, 124 en total.

Lo cierto es, que luego de que el gobernante designado volviera a justificar los problemas de Cuba con el embargo comercial estadounidense, la gente le saltó al cuello en las mismas redes sociales.

“Bloqueo interno. No hay otro. Las restricciones las tienen ustedes el gobierno dictatorial”, escribió @INXS80s.

“En tus fotos no hay colas y hay productos, así que, a partir de ahora, comeremos de tus fotos”, le dijo el usuario identificado como @TonyCor95810552.

“No hablen tanto y acaben de liberar los medios de producción y el mercado interno, esa es la única traba que han de quitar y verán como su 'gestión' se las pueden comer con el pan de calidad que va a haber a partir de ese momento”, reflexionó @CyphRichard.

“¿Qué hablas? Todos los trabajos están cerrando puertas y en la cafetería que quiero trabajar no acaban de dar licencia... Dime en donde están aceptando plazas que no sea policía o custodios.... Dónde... Qué país es ese porque donde vivo no hay trabajo”, le reclamó @Lady_Rosan.