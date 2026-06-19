Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Rogelio Enrique Bolufé Izquierdo, señalado como exoficial del Ministerio del Interior de Cuba, habría sido expulsado por las autoridades migratorias estadounidenses tras un largo proceso bajo custodia de ICE. Su caso provocó fuertes reacciones en sectores del exilio cubano.

Rogelio Enrique Bolufé Izquierdo, señalado como exoficial del Ministerio del Interior de Cuba, habría sido deportado por las autoridades migratorias de Estados Unidos después de permanecer varios meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Periódico Cubano reportó este viernes que la deportación habría puesto fin a un prolongado proceso migratorio marcado por su estatus irregular y por sus presuntos vínculos con estructuras del régimen cubano.

El caso de Bolufé fue seguido con atención por activistas, periodistas y figuras del exilio cubano en Florida, donde su presencia generó controversia desde su llegada a territorio estadounidense. Mientras él se presentó públicamente como opositor, varios sectores lo cuestionaron por su pasado y lo señalaron como una figura de historial opaco dentro del aparato de seguridad cubano.

Su pasado en el MININT, en el centro del debate

Bolufé ha sido descrito en reportes de prensa como exmayor del MININT y presunto antiguo integrante de la seguridad personal de Fidel Castro. Martí Noticias informó en agosto de 2025 que había sido trasladado bajo custodia de ICE a un centro de detención y que no contaba con residencia ni permiso de trabajo en Estados Unidos, según fuentes citadas por ese medio.

Ese antecedente migratorio complicó su permanencia en el país. A ello se sumaron señalamientos públicos sobre su vínculo con el aparato estatal cubano, su relación con figuras cercanas a la familia Castro y las dudas sobre su proclamada ruptura con el régimen.

Para sectores del exilio, la pregunta nunca fue solo migratoria, sino política: cómo debía responder Estados Unidos ante personas con presuntos antecedentes en organismos represivos de gobiernos autoritarios que luego intentan presentarse como disidentes.

Arresto, custodia de ICE y riesgo de deportación

El proceso de Bolufé se aceleró después de su arresto en Miami-Dade en agosto de 2025. CiberCuba reportó que fue detenido por posesión de cocaína y que posteriormente quedó bajo custodia de ICE, mientras enfrentaba un proceso de deportación.

Diario de Cuba también informó entonces que las autoridades estadounidenses evaluaban deportarlo, aunque no necesariamente a Cuba, sino a Ecuador o México, debido a su situación migratoria y a sus vínculos previos con esos países.

Un reporte posterior de The American Prospect afirmó que Bolufé fue deportado a Ecuador en junio de 2026, tras pasar por varios centros de detención migratoria en Estados Unidos. El medio citó declaraciones del propio Bolufé, quien denunció que fue expulsado sin haber recibido una explicación adecuada y sin documentos personales.

La polémica dentro del exilio cubano

La posible salida de Bolufé de Estados Unidos fue celebrada por algunos sectores del exilio, que desde hace años cuestionaban su presencia en el país y advertían sobre el riesgo de que antiguos funcionarios vinculados al régimen cubano utilizaran el sistema migratorio estadounidense para obtener refugio.

Sus críticos lo acusaron de intentar construir una imagen de opositor mientras arrastraba un pasado relacionado con el MININT. Otros, en cambio, pidieron cautela y señalaron que cualquier proceso migratorio debe respetar garantías legales, incluso en casos políticamente sensibles.

La controversia se intensificó por las acusaciones lanzadas desde La Habana contra Bolufé, a quien el gobierno cubano incluyó en una lista de personas vinculadas a supuestos actos de sabotaje. Esa situación creó un escenario complejo: cuestionado por el exilio, señalado por el régimen y bajo revisión de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Un mensaje para perfiles vinculados a dictaduras

El caso de Rogelio Bolufé se convirtió en un ejemplo de cómo las autoridades estadounidenses gestionan expedientes de personas con antecedentes sensibles, estatus migratorio irregular y presuntos vínculos con estructuras de seguridad de regímenes autoritarios.

En Florida, donde reside una amplia comunidad cubana, el episodio reavivó el debate sobre la entrada de exfuncionarios del régimen cubano a Estados Unidos, la revisión de sus antecedentes y la necesidad de controles más estrictos para quienes buscan beneficios migratorios.

Un desenlace con preguntas abiertas

Aunque reportes periodísticos dan cuenta de su salida de Estados Unidos, el caso deja varias preguntas pendientes: cuál fue exactamente el fundamento final de la deportación, qué país lo recibió, qué recursos legales quedaron abiertos y qué ocurrirá ahora con su situación personal y política.

Lo cierto es que la figura de Bolufé seguirá siendo polémica. Para unos, su deportación representa una medida necesaria frente a un historial cuestionado. Para otros, abre dudas sobre el trato a inmigrantes bajo custodia de ICE y sobre el alcance de las garantías procesales en casos políticamente cargados.