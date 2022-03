Maltrato animal en Cuba: un caballo exhausto es obligado a ponerse de pie a golpes

" En provincia se usan carretones para transportar hasta ocho y diez personas de un lado a otro y cargas excesivamente pesadas. Hace 15 años que no me monto en uno, es demasiado abusivo . Camino, voy en bici o espero la guagua", escribió Valdés Pilar en su perfil de Facebook .

"Este animal de aquí se desplomó, no tengo que hacer la historia, sabemos o imaginamos qué pudo haber pasado. En mi caso lo vi, no se pudo parar en un buen rato. El dueño no dejaba de golpearlo y arrastrarlo por la cola. Incluso, después de levantarse volvieron a colocarle la volanta. La denuncia va", afirmó.

El activista etiquetó en su denuncia de maltrato animal a la organización Aniplant-Cuba, al Ministerio de la Agricultura de Cuba y al periódico oficial local Escambray.

La publicación provocó numerosos comentarios de indignación por la acción del individuo contra el caballo.

Para Idolia Bermúdez, en Cuba "la insensibilidad ha calado hasta los huesos, y los valores se han esfumado poco a poco".

"Yo no tomo en cuenta al cochero, porque para mí es una subespecie subhumana, pero ves a personas, aparentemente normales, que se montan en el coche, aunque vean que ya viene sobrecargado, indiferentes al infeliz animal. ¡Qué miseria en el alma!", añadió.

Raydis Hidalgo añadió: "Por dios, qué tristeza esta imagen, a diario vemos como los usan para cargas excesivamente pesadas, y aunque veo mucha maldad en esto, por lo menos debería tener un poco de empatía con este ser vivo, que gracias a la explotación (a la) que es sometido, el cochero solo gana dinero. Por Dios, qué imagen tan desgarradora y es la realidad de estos pobre animales indefensos."

"Esto no sé cuándo va a parar. Siempre que hablamos de maltrato animal, mencionamos a los perritos, pero el tema de los caballos es casi peor. Es criminal lo que pasan esos animales desde horas tempranas, todo el día aguantando grandes kilos de peso de un lado a otro, al sol y encima golpeándoles todo el tiempo y aquí lo peor cuando ya no pueden más, todavía más golpes", lamentó Tania Figueroa.

"Sabemos que en este país no hay transporte. Lo siento para las personas que usan los carretones para moverse, pero esto es maltrato en toda regla. Por favor, tomar conciencia, no los utilicen como transporte, caminen, la bicicleta, si no, nunca vamos a liberar a estos pobres animales", sostuvo.

En Cuba, imágenes como estas de maltrato animal son desde hace décadas muy frecuentes, pero desde que las redes sociales se extendieron en la Isla las denuncias han sustituido la indiferencia. La presión social de activistas y animalistas provocó que el Gobierno estableciera en 2021 el Decreto-Ley de Bienestar Animal, pero los abusos de animales continúan.

"Hasta que en Cuba no haya una ley que se cumpla de verdad haciéndoles pagar a esos HP con prisión y no con multas de 1.500 pesos, estas atrocidades van a seguir", consideró Verónica López.

Fuente: diariodecuba.com