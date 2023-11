Madres cubanas se plantan frente a las oficinas del Ministerio de Salud Pública en La Habana

Acompañadas por la activista Diasniurka Salcedo Verdecia, estas mujeres, además de exigir la correcta atención médica para sus hijos, también solicitaron visas humanitarias para trasladarlos a otro país, en caso de que el sistema de salud pública de la Isla no pueda atenderlos.

Publicaciones en redes sociales del activista Magdiel Jorge Castro y la periodista Mónica Baro Sánchez muestran a las mujeres decidas a no moverse hasta ser tomadas en cuenta.

“Me cansé de que tantas madres me comuniquen la situación de sus hijos y no sean debidamente atendidas, no nos vamos a mover hasta que seamos atendidas, y que las madres que acaban de detener sean liberadas y vengan con nosotros, a reclamar el derecho a una atención”, dijo Salcedo Verdecia.