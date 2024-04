Madre se plantan frente a la Casa de Díaz-Canel

"Yo no me voy a esconder ni me cansaré de decir la verdad. Estoy reclamando mis derechos en este país", afirmó, visiblemente molesta. Además, expresó su frustración: "Si hubiera sido hija de alguien importante, como Díaz-Canel, Raúl, o Marrero, no estaríamos pasando por esto. Pero como no somos hijas de nadie, estas son las cosas que suceden".